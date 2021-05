Consells per a tenir una pell més bonica, de manera natural, i a qualsevol edat

L’obstinació per tenir un aspecte més jove porta, en moltes ocasions, a sotmetre’s a un excés d’infiltracions, amb el resultat d’uns rostres amb volums artificials. Malgrat que aquestes pacients persegueixen un aspecte més jove, a la pell es veu la seva edat real i els farciments són tan evidents que la imatge que transmeten és d’una persona gran retocada en excés. Aquests són els consells que ens ofereixen des del centre Felicitat Carrera per a tenir una pell més bonica, de manera natural.

La demanda de tractaments que respecten la naturalitat del rostre, poc invasius, ajuden a retardar l’envelliment sense artificis. Fins i tot els retocs invasius s’han transformat i ara es busquen resultats subtils, naturals i poc perceptibles a ulls dels altres.

Més jove, però «que no es noti!»

Segons expliquen des de Felicitat Carrera, avui en dia les dones busquen “un puntet de bòtox a l’entrecella, dissimular unes arruguetes amb àcid hialurònic, donar-li un lleuger volum al llavi superior per a igualar-lo amb l’inferior, o dissimular les arrugues del front”. Però que “gairebé no es noti si us plau”.

Per aconseguir un rejoveniment facial, cal una cura continuada de la pell a llarg termini sense canvis dràstics, a donar-li més atenció a l’aspecte de la pell, valorant la seva hidratació i lluminositat, perquè a una certa edat tenir una pell bonica i cuidada és més important que perseguir artificialment una pell jove.

Consells per a lluir una pell bonica

Intenta tenir sempre la pell neta. La doble neteja, tan pròpia de les dones orientals és el principi de tot. Programa visites al teu centre d’estètica, almenys, quatre vegades a l’any. L’objectiu és aconseguir una neteja profunda i, després, mantenir els resultats amb bons cosmètics de neteja facial a casa, fins i tot amb raspalls de neteja per a potenciar l’efecte.

2. La hidratació és bàsica, des de molt joves, en diferents textures i fórmules, des de cremes, sèrums, olis o mascaretes. Complementa l’aplicació diària d’hidratants amb l’aplicació de mascaretes hidratants setmanals, després d’una suau exfoliació.

3. Protecció solar sempre, encara que estiguis a casa teletreballant. S’ha demostrat que la llum blava dels dispositius electrònics també produeixen taques al rostre. Si a casa has d’utilitzar fotoprotector, també ho has de fer quan surtis al carrer, sigui el mes de l’any que sigui, i encara que el dia estigui ennuvolat.

4. Estris casolans per ajudar a penetrar els productes cosmètics. Aquesta és una bona opció per a continuar els tractaments professionals a casa i treure el màxim partit als cosmètics que apliquem diàriament a la nostra pell. Per exemple, les màscares de llum Led ens proporcionen un plus enfront de l’aplicació aïllada de cosmètics.

5. Avança l’ús de productes antiedat a la joventut, preferiblement en forma de sèrums. És fonamental no deixar passar els anys, ja que la prevenció aquí també és clau.

Cuida de les zones més febles, com el contorn d’ulls i el coll. En aquestes zones la pell és més fina i hem de posar-li més atenció, si no volem penedir-nos quan apareguin les primeres arrugues.

Per bellezactiva.com