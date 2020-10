De ple ja en la voràgine del treball, tant si ho fas des de casa com si vas a l’oficina, les reunions telemàtiques sembla que han arribat per a quedar-se… almenys de moment! Per això en l’article d’avui t’oferim quatre consells per a sortir maca en les teves videotrucades de feina. El contingut d’aquestes, és cosa teva!

Consells per a sortir guapa en les teves videotrucades de feina

Per a tenir èxit en una reunió ens hem de sentir fortes i segures, i res millor per a això que tenir-ho tot controlat, per a això segueix aquests senzills passos:

Primer pas: la il·luminació

La llum natural frontal és la millor. Situa el teu ordinador enfront d’una finestra i, el que és més important, assegura’t que la llum et dóna en la cara de front. Perquè si et dóna per l’esquena, acabaràs sent una silueta. Una dolenta il·luminació pot projectar ombres en el teu rostre, fent-te semblar cansada o malalta. Si no tens finestra i no pots moure l’ordinador, o si ja ha enfosquit, posa un llum darrere del dispositiu que estiguis emprant i davant de la teva cara.

Segon pas: la posició de la càmera

Una de les regles bàsiques és mantenir la càmera a l’altura dels ulls o per damunt. Si l’ordinador o el mòbil estan una mica per damunt, no semblarà que tens papada. Una bona manera d’aconseguir-ho és posant el dispositiu (ja sigui mòbil, portàtil o tauleta) sobre un munt de llibres.

Tercer pas: atenció amb el teu pentinat

No has d’anar a la perruqueria per a les teves videotrucades, però sí que has assegurar-te de tenir el cabell en perfectes condicions i com creguis que més t’afavoreix. No obstant això, deus saber que les cues massa tirants donen un aspecte massa estricte, poc flexible. Els cabells solts és gairebé sempre la millor opció, però si prefereixes portar el cabell recollit, és millor que deixis alguns flocs despentinats, una trena o una cua ‘messy’.

Quart pas: comprova com sortiràs… i què sortirà!

La preparació és important, per la qual cosa hauries d’encendre la teva càmera per a veure’t a tu mateixa i comprovar què és el que es veurà del teu entorn. No és convenient que es vegin fotografies personals ni un entorn massa recarregat, que distregui al teu interlocutor o interlocutors. Tampoc has d’unir-te a una trucada sense donar un toc final al teu cabell, maquillatge, cara o il·luminació.

Bonus track

Ah, un consell extra! Oblida que estàs davant de la càmera. Una part de veure’s bé en pantalla significa actuar com ho faries en persona: “Actua com si estiguessis en una reunió real”.

Per bellezactiva.com