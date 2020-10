Propostes variades i de proximitat en el 26è Cicle de Música Ciutat d’Amposta

Demà dissabte 17 d’octubre arrenca el 26è Cicle de Música Ciutat d’Amposta organitzat per la Unió Filharmònica d’Amposta. En aquesta edició s’ha posat l’accent en la música de proximitat. A més, un dels concerts, el que anirà a càrrec de l’ampostina Keila, tindrà caràcter solidari. El preu de l’entrada serà d’1 euro i anirà a benefici del projecte Emma, una iniciativa que recerca el càncer de mama.

La Societat Musical la Unió Filharmònica d’Amposta, la Fila, ha presentat la programació de la 26a edició del Cicle de Música Ciutat d’Amposta. Malgrat la incertesa que genera la situació actual a causa de la Covid-19, des de l’entitat han volgut portar endavant la programació del cicle musical, tot i ser conscients que es poden produir modificacions al programa en funció de l’evolució sanitària.

Per aquest motiu, en tots els concerts es prendran les mesures de seguretat que en cada moment indiquen les autoritats sanitàries, com l’ordenació de l’aforament amb la distància física, neteja de mans amb gel hidroalcohòlic i l’ús obligatori de la mascareta durant tot el concert.

Seguint la línia dels últims anys, en aquesta 26a edició del Cicle es continua apostant per oferir un programa variat, amb sis concerts de diferents estils musicals durant els mesos d’octubre, novembre i desembre. Enguany, s’ha posat l’accent en la música de proximitat, així totes les formacions són o tenen vinculació amb les Terres de l’Ebre.

El Cicle de Música arrancarà el dissabte 17 d’octubre amb Marta & Gregori, duet integrat per Josep Farnós (guitarrista de Xeic!, Raïna, Vitruvi i Kontrol Antidòping) i Marc Sendra (guitarrista de Raïna, Vitruvi i Eric Vinaixa), dos músics de la Ribera d’Ebre amb una dilatada trajectòria musical. Amb Del cap ençà ens proposen un viatge per la història de la música popular del nostre país, des de principis dels anys 60 fins a l’actualitat.

El 24 d’octubre, el músic ampostí Ubaldo (Andreu G. Serra), presentarà Casa, el seu darrer treball i el més personal, creat i enregistrat mentre vivia a Brussel·les. Aquest passat mes de setembre el disc s’ha presentat a una edició especial del Sónar Festival, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, amb altres projectes de l’escena peninsular.

El 7 de novembre serà el torn de Sommeliers. La rapitenca Teresa Noguerón és una de les components d’aquest quintet femení que han programat un repertori on combinaran la música del nou disc que estan preparant, amb versions de temes d’estils ben diferents, unes versions que van començar en CDs anteriors i en una iniciativa de gravar els seus temes preferits a casa, SomACasa.

El 14 de novembre, la cantant i compositora ampostina Keila presentarà el seu primer treball d’estudi, Ectoplasma, un EP que relata una història personal que vol transportar a l’oient per diferents estats i sensacions. Aquest primer concert de presentació destacarà sobretot la corda que l’acompanyarà, instruments indispensables tant a les versions d’estudi com en directe, mesclant el pop i l’indie. Serà un concert solidari, amb entrades a 1 euro i a benefici del projecte Emma que investiga el càncer de mama. Així, el concert s’afegeix a la llista d’iniciatives solidàries que s’estan organitzant a les Terres de l’Ebre per recaptar fons per finançar aquest projecte que han endegat investigadors del territori.

El 12 de desembre, el pianista de Deltebre afincat a Barcelona Tomàs Fosch, presentarà el disc Solid Society, recentment gravat en directe al Jamboree amb Gianni Gagliardi (tenor sax), Tom Warburton (bass) i Jesse Simpson (drums). Hi trobem en ell les inquietuds actuals de Fosch i també composicions originals i arranjaments d’estàndards del jazz amb combinacions rítmiques i pinzellades de hard-bop.

Tancarà la 26a edició del Cicle de Música Ciutat d’Amposta el concert de la ulldeconenca Laura Guarch, que presentarà en concert el seu còsmic pop d’avantguarda. Ho farà acompanyada del multiinstrumentista Chris Murphy, amb qui ha treballat colze a colze amb la producció de la seua nova música a Londres. Serà el dissabte 19 de desembre.

Les entrades tindran uns preus populars: 5 euros cada concert (4 euros amb carnet jove) i 25 euros (20 euros amb carnet jove) l’abonament de concerts. A més, els socis de la Unió Filharmònica tenen l’entrada gratuïta. Les entrades es poden reservar al web www.lafila.cat/ciclemusica2020 i també a la secretaria de la Fila. Tots els concerts tindran lloc en dissabte a les 20 h a l’auditori de la Societat (carrer Miralles, 4-10 d’Amposta).

El Cicle de Música Ciutat d’Amposta està organitzat per la Fila i té la col·laboració de l’Ajuntament d’Amposta, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Ens de Comunicació