Consells per a practicar exercici si tens problemes respiratoris

Quan fem exercici, augmenta la demanda d’oxigen del nostre cos. Per a compensar aquesta necessitat, comencem a respirar més de pressa i el nostre cor batega a major velocitat. El resultat durant l’exercici o en finalitzar-lo és la sensació de “falta d’alè”.

No obstant això, és important aclarir que aquesta és una sensació subjectiva i no equival a la “dificultat per a respirar” (dispnea), que és un símptoma objectiu d’un problema respiratori.

Per això, moltes persones, sobretot les afectades per malalties respiratòries, es mostren reticents a practicar exercici. Ho fan per por a experimentar fatiga, de la qual costa molt recuperar-se, o per por de posar en risc la seva salut.

Compatim una sèrie de consells per a les persones amb problemes respiratoris a l’hora de practicar exercici:

Cerca un esport que t’agradi i consulta al teu metge si pots realitzar-lo, especialment si vols practicar un esport extrem o en condicions extremes.

No t’oblidis d’escalfar i d’estirar després.

Fes-ho a una intensitat adequada que et permeti parlar mentre ho dus a terme.

Practica-ho en el moment del dia més propici quant a temperatura, contaminació…

Vesteix amb calçat i roba adequada.

No t’oblidis de portar la teva medicació de rescat amb tu i prendre-te-la en cas de necessitat.

Hidrata’t sovint, sobretot en ambients més calorosos.

Porta oxigen si cal.

Sigues prudent.

