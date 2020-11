Consells per a mantenir la pintura del cotxe en bon estat

La carrosseria i la pintura del cotxe preocupen i molt als propietaris dels automòbils, ja que són la seva carta de presentació. Per això, compartim alguns consells per a mantenir la pintura en bon estat el temps més gran possible.

Estacionar en pàrquing

El garatge sempre és la millor opció per a assegurar-nos que el nostre vehicle estigui en les millors condicions, ja que protegim la pintura dels raigs del sol, fenòmens atmosfèrics, excrements d’ocells, actes vandàlics, etc.

Excrements i resina

És d’allò més comú trobar-se amb alguna cagadeta d’ocell en alguna part del cotxe o que ens caigui resina en aparcar sota un pi o un plataner. Doncs bé, el primer que cal fer és treure les taques com més aviat millor, ja que, si es deixen durant dies, l’àcid de l’excrement o la resina poden danyar la pintura. A més, si les deixem assecar resultarà més difícil treurer-les sense haver de netejar a fons el cotxe.

Rentar manualment

Evita els túnels de rentada el màxim possible perquè els corrons i els filaments del raspall ocasionen petites esgarrapades en la pintura que, depenent del color del cotxe, poden resultar més o menys perceptibles. Amb aigua a pressió és més que suficient.

Producte adequats

De res serveix que rentis el cotxe a mà si utilitzes productes igual de nocius que rentar-ho en el túnel. No es recomana utilitzar fregalls, raspalls d’escombra, lleixiu o amoníac. Al principi és poc perceptible però, amb el temps, es veuran les abrasions. L’ideal és utilitzar materials específics per a cotxes. A més, els professionals del sector recomanen encerar el vehicle cada 3 o 6 mesos per a mantenir en millor estat la pintura.

Per espaciocoches.com