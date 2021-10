Conferència ‘La història de casa Rull, manual de Supervivència’ a càrrec de David Mas

L’Àrea de Museus i Monuments ha organitzat per a aquest dijous la conferència ‘La història de casa Rull, manual de supervivència’, a càrrec de l’historiador David Mas. La xerrada girarà al voltant de la nissaga que va habitar la casa Rull de Sispony, convertida en museu l’any 200. La conferència es farà a la mateixa casa Rull a les 19:30 hores.

Durant la conferència Mas mostrarà quines i com eren les estratègies emprades a les cases andorranes per evitar la seva extinció, des dels casaments de vidus, a les vendes a carta de gràcia. També obrirà una finestra a l’anomenat segle d’or d’Andorra (entre els XVII i XVIII) quan les grans pairalies andorranes, entre elles casa Rull, van conformar el seu patrimoni agrícola i amb ell el seu estatus social i polític.

La història d’Andorra no està escrita a base de grans esdeveniments o batalles, ni reis o personatges famosos, la van escriure els homes i dones com els que van viure a casa Rull, alguns dels quals ara es podran conèixer amb noms i cognoms durant la conferència, com Andreu Rossell, Caterina Rossell, Bonaventura Pal, Tomàs Perich o Josep Perich.