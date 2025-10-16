La Seu recupera les subvencions destinades als clubs esportius

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat per unanimitat una moció que contempla la recuperació de les subvencions a clubs i entitats esportives de la ciutat. La proposta, presentada pel grup municipal de Junts i, transaccionada, ha rebut el vistiplau tant de l’equip de govern (Compromís) com dels grups d’ERC i la CUP.
En l’exposició de motius, la regidora de Junts, Carme Espuga, va esmentar que la Seu ha esdevingut un referent al Pirineu en pràctica esportiva a tots nivells, tant esport d’equip com individual, d’hivern o d’estiu, i també com a sortida professional. I considera que això és possible “gràcies a moltes entitats, una trentena en total, que de forma desinteressada hi dediquen moltes hores”, a més de la tasca que fan el Servei d’Esports i el Parc del Segre. Un bagatge que, hi afegeix, ha estat clau perquè INEFC escollís la ciutat per a instal·lar-hi el seu centre del Pirineu.
Per a incentivar aquest teixit esportiu, l’any 2018 es van recuperar les subvencions a associacions esportives, cosa que “va ser molt ben valorada”, recorda Espuga, “però la darrera convocatòria va ser el 2022 i les entitats se n’han ressentit”. Per això, la moció proposa recuperar les subvencions corresponents als anys 2023, 2024 i 2025, a més de pagar les pendents de 2020, 2021 i 2022.
En nom de l’equip de govern, l’alcalde Joan Barrera es va mostrar “totalment d’acord amb moltes afirmacions de la moció”, especialment en la condició d’aquests clubs com a “dinamitzadors de la ciutat”, si bé recorda que la suspensió d’aquests ajuts la va fer el govern municipal de Junts, “en un moment crític a nivell financer” i en què calia prioritzar d’altres necessitats de la ciutat, arran de les conseqüències de la pandèmia.
Pel que fa als pagaments pendents del període entre 2020 i 2022, Barrera va explicar que fins ara no s’ha avançat perquè des del departament d’intervenció totes les sol·licituds s’han hagut de desestimar, tenint en compte que les bases corresponents a aquelles convocatòries contemplen que només es concedeixen en cas que, a nivell econòmic, l’entitat receptora hagi tancat l’any amb dèficit. Això implica que la gran majoria d’entitats haurien de tornar els ajuts, perquè tot i no tenir gaire benefici solen tancar l’any amb els comptes equilibrats i, per tant, amb superàvit. En tot cas, Barrera assenyala que ja han parlat amb intervenció per a recuperar aquests ajuts, i hi afegeix que treballaran perquè aquest procediment “no sigui tan farragós” ni porti tants problemes als clubs.
El portaveu d’ERC, Francesc Viaplana, apunta que per la llei de subvencions, aquelles entitats que tenen beneficis no poden ser receptores, però recorda que “estem parlant de clubs esportius que amb moltes hores de molta gent, de manera altruista, fan una gran tasca per la nostra ciutat”. Per això, entén que “s’han de resoldre o revisar aquestes subvencions, per a tancar aquesta carpeta, i s’han de tornar a convocar amb uns nous plecs i bases amb unes noves bases que per a un costat ho facin més senzill, tant pels que es presenten com a l’hora d’aprovar i justificar, i també que permetin que els clubs puguin cobrar aquests diners”. En aquest sentit, Viaplana subratlla que “quan diem que tenen beneficis no són ni molt menys grans beneficis, sinó petits imports per a evitar entrar en pèrdues”. Per tot plegat, des d’Esquerra veuen “totalment de rebut” que es faci aquesta recuperació i, de fet, han proposat “que s’incrementi l’import dels ajuts per a mirar de compensar aquests anys que no hauran pogut cobrar”.
Per la CUP, Núria Valls va agrair que en aquest debat l’equip de govern aclarís els dubtes que tenien pel que fa a aquest procediment d’ajuts. Per això, es van sumar al suport a la moció i confien que es tornin a convocat “com més aviat millor”.
Al final del debat, Carme Espuga va agrair el vot favorable de tots els grups i va demanar que es revisi les bases per tal que el procediment “sigui més ràpid i efectiu per a tothom”.