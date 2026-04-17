La Fundació Meritxell organitza unes jornades formatives sobre la discapacitat i els trastorns del neurodesenvolupament a l’oci i la comunitat

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) organitza les jornades formatives ‘La discapacitat i els trastorns del neurodesenvolupament a l’oci i la comunitat’, que se celebraran els propers 18 i 25 d’abril, de 9h a 14.30h, al Centre Cultural la Llacuna. Les jornades s’adrecen principalment als professionals que treballen amb infants i joves en els seus entorns de lleure, com ara, monitors d’esplais, ludoteques, campus esportius o activitats extraescolars.
Aquestes jornades volen enfortir la capacitació d’aquests professionals i posar en valor el paper fonamental dels monitors i monitores com a agents clau de la inclusió en la comunitat.
La ponència d’obertura parlarà dels programes Integra i Integra+, del ministeri d’Afers Socials en col·laboració amb la Fundació, que tenen com a finalitat garantir que tots els infants i joves (dels 3 als 18 anys) amb alguna discapacitat puguin participar activament en els espais de lleure.
A continuació, la psicopedagoga Lucila Oberlander oferirà una ponència sobre l’oci com a espai de desenvolupament i benestar en persones amb trastorn de l’espectre autista des d’un enfocament basat en la neurodiversitat. La jornada continuarà amb Aprenem Autisme, que abordarà la inclusió en l’àmbit esportiu, i es tancarà amb Autisme la Garriga, que posarà el focus en la intervenció en casos d’altes necessitats de suport.
La segona sessió, prevista per al 25 d’abril, comptarà amb la participació de la Comissió Europea, que presentarà les principals polítiques en matèria de discapacitat, així com de Dincat i Plena Inclusió Catalunya, que oferiran un marc conceptual sobre l’oci inclusiu.