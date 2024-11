Comunicat del COAA: “Les Normes Deontològiques no suposen cap impediment a la participació dels col·legiats en les Revisions de POUP”

Seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA)

“El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) emet aquest comunicat, després de celebrar l’Assemblea Extraordinària que va tenir lloc el divendres, dia 15 de novembre de 2024, en resposta a les declaracions efectuades recentment pels Cònsols portaveus, per tal de clarificar l’aplicació i interpretació de l’article 16 de les Normes Deontològiques del COAA, el qual sembla haver estat objecte de malentès per part d’algunes administracions comunals.

Les Normes Deontològiques estableixen els principis ètics i les obligacions que han de regir l’exercici de la professió, amb l’objectiu de garantir la qualitat del servei, evitar conflictes d’interès, actuar de manera justa i equitativa, respectar les lleis i normatives aplicables en l’exercici de la professió i promoure la transparència, la integritat, la responsabilitat i la dignitat professional.

Volem remarcar que les Normes Deontològiques són establertes per acord d’Assemblea, que és l’òrgan sobirà del col·lectiu per a aquest tipus de qüestions i on participen activament tots els arquitectes col·legiats. És important destacar que els arquitectes col·legiats som els primers interessats a evitar limitacions injustificades al nostre exercici professional.

L’article 16 de les Normes Deontològiques contempla una mesura de precaució en les activitats d’edificació, segons la qual el col·legiat redactor d’un POUP o de la seva Revisió pot continuar exercint la seva activitat habitual. No obstant això, s’estableix que, durant els tres anys posteriors a l’aprovació del planejament, no es pot produir un increment irregular en la superfície visada respecte a l’activitat anterior a la redacció del mateix, ni redactar planejament derivat. En cap cas, l’article prohibeix la realització de projectes dins la mateixa parròquia on es duu a terme la Revisió.

Aquesta condició, contràriament al publicat i expressat als mitjans de comunicació, no suposa cap impediment per als col·legiats en realitzar Revisions dels POUP, i així es va confirmar novament i unànimement en l’Assemblea d’ahir (15 novembre). De fet, des que estan vigents aquestes condicions, diferents arquitectes col·legiats han realitzat revisions de POUP amb total normalitat, i existeix una clara voluntat de participació per part dels professionals del país en la redacció de plans d’urbanisme. L’exemple més recent és la convocatòria d’aquest estiu per a la Revisió del POUP feta per un Comú, en la qual es van presentar almenys sis col·legiats del COAA.

El COAA desconeix les fonts d’informació utilitzades pels Comuns per a arribar a aquestes conclusions errònies sobre aquest article. En la reunió mantinguda entre els responsables comunals i els membres de la Junta del COAA, es va prendre el compromís de traslladar els neguits als col·legiats, i així s’ha fet en l’Assemblea Extraordinària que va tenir lloc ahir (15 novembre), on, per unanimitat, es va ratificar l’aplicació de les Normes Deontològiques del COAA.

Es va arribar a la conclusió evident que les Normes Deontològiques no suposen cap impediment a la participació dels col·legiats en les Revisions de POUP. La problemàtica real rau en la manca de convocatòria de concursos públics, com s’ha fet habitualment amb les redaccions i revisions de POUP, d’acord amb la Llei de contractació pública. Aquest fet reflexa la manca de voluntat dels Comuns per a contractar els professionals del país seguint el marc jurídic andorrà.

Quatre dels Comuns han contractat directament arquitectes no residents i sense autorització per a exercir al Principat d’Andorra, incomplint el que estableix la Llei 40/2022, de Professions Titulades. Aquesta actuació es considera extremadament greu, ja que implica una vulneració directa de la normativa vigent i posa en qüestió el compliment de les garanties legals i professionals que exigeixen les lleis vigents.

Aquest comunicat té per objectiu aportar transparència i reiterar el compromís del COAA amb la defensa de l’exercici professional dels seus col·legiats en consonància amb el marc jurídic vigent a Andorra, que defineix les condicions legals per a prestar serveis al país”.





L’Assembla del COAA.

Andorra la Vella, 15 de novembre 2024