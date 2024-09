Comunicat de l’APTA: “Govern, amb la Llei Òmnibus, entra en una dinàmica perillosa intervencionista i de requisició”

Unes propietats en construcció (ATV)

L’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) posa de manifest la seva preocupació per “la tendència, cada vegada més freqüent en el Govern i els comuns, de voler disposar de manera lliure i unilateral de béns de propietat privada. Davant d’aquesta situació, la nostra associació referma el seu compromís en la defensa dels drets a la propietat, recollits en el article 27 de la Constitució”.

“L’APTA coneix la problemàtica actual en matèria d’habitatge i subratlla que es tracta d’un afer sensible. En aquest sentit, la nostra associació, que ha aportat nombroses propostes al Govern i als Comuns que mai han estat considerades, vol recordar que de manera reiterada demana de participar, ajudar, aportar i involucrar-se en la reflexió estratègica sobre el problema de l’habitatge. No obstant, s’ha constatat que l’Executiu, amb la proposta legislativa coneguda com la Llei Òmnibus, entra en una dinàmica perillosa intervencionista i de requisició”.

“La nostra associació manifesta que per mitjà d’aquesta llei es culpa erròniament i injustament els propietaris i se’ls assenyala com responsables de la crisi de l’habitatge. El nou marc legal vol requisar i expropiar els seus béns, però exigint que continuïn fer-se càrrec de totes les despeses i obligacions (rehabilitació, manteniment, reparacions) amb uns ingressos de lloguer per sota de mercat”.

“La deriva perillosa en la que es mou Govern provoca una clara inseguretat jurídica i comportarà una recessió en l’activitat immobiliària que pot provocar un augment natural dels preus dels lloguers i una perversió del concepte de propietat que ràpidament pot expandir-se com una taca d’oli a altres esferes privades”.

“L’APTA subratlla que la propietat privada no està a la lliure disposició de cap administració pública per a regular i mitigar tendències econòmiques globals. Per tant, rebutja que s’utilitzi la propietat privada com una eina per a intentar respondre un problema complex que requereix molta més reflexió i consens”.

“Dins el marc de corresponsabilitat dels propietaris en el desenvolupament del benestar al nostre país, l’APTA demana al Govern que propiciï el diàleg, actuï de manera proactiva i es desprengui dels aclucalls que li permetin veure que no està sol”.