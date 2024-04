Compromís per a crear un nou punt de la Xarxa Global de la Diputació de Lleida a la Cerdanya

Els càrrecs de la Diputació de Lleida visitant l’empresa de cerveses La Filla de Moctezuma SL (Diputació)

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya s’han compromès a crear, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Cerdanya, un nou Punt d’Atenció GlobaLleida que doni servei a l’economia de la comarca. Amb aquest motiu, el vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú i el coordinador general de l’ens, Ferran de Noguera, acompanyats del director Ramon Boixadera, s’han reunit amb l’alcaldessa de Bellver de Cerdanya, Laia Serra, per a potenciar els llaços de col·laboració institucional en benefici de l’economia del territori.

La Diputació i l’Ajuntament comparteixen la necessitat de disposar d’un espai per a atendre les necessitats dels nous emprenedors i empresaris de la Cerdanya, així com de disposar de la cartera de serveis que el Patronat de Promoció Econòmica posa a l’abast a través dels Punts d’Atenció GlobaLleida.

El diputat Jordi Verdú ha recordat que ja s’han desplegat un total de 14 Punts d’Atenció Globalleida a 12 comarques de la demarcació. Hi ha un Punt per comarca, a excepció del Segrià, on n’hi ha tres: ciutat de Lleida, Segrià Nord (Torrefarrera) i Segrià-Sud (ceeilleida). Una xarxa que suma un total de 101 espais per a allotjar empreses en 4.053,29 m2 en 31 espais de coworking que ocupen 204,17 m2, 25 sales de formació en 1.715,99 m2 i 35 despatxos dedicats a l’assessorament amb 522 m2 per a aquesta funció.

Per aquesta raó, Verdú destaca que la cartera de serveis adreçada als emprenedors i empreses, als ens locals, la comunitat educativa i la ciutadania en general, dona tan bons resultats, posant com a exemple l’empresa La Filla de Moctezuma SL, que va participar en el programa Impulsa’t, amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica, que i van visitar per a fer seguiment del seu procés de creixement i arrelament en la zona, un dels objectius d’aquest programa.

La Filla de Moctezuma SL, tot i que està en una fase molt inicial i la seva producció és molt petita, ja ha començat a vendre a escala comarcal i fora del territori a Bèlgica. Un negoci molt singular, ja que aquesta cerveseria o brewery de gravetat elabora cerveses artesanes, utilitzant la fermentació i ingredients salvatges orgànics amb un procés de gravetat per a l’elaboració d’aquestes. Fa servir aigua d’una font dels Pirineus, utilitza energies netes, principalment solar i gestionen el desaprofitament de la malta que fan servir donant-la com aliment a una granja ecològica dels Pirineus.