L’FC Andorra remunta el vol a Elda (0-2)

Alegria evident per la victòria a les files de l’FC Andorra (club)

Immillorable debut de l’entrenador Ferran Costa a la banqueta de l’FC Andorra, aconseguint una gran victòria a domicili, en un camp complicat com és el del Nou Pepico Amat d’Elda, contra l’Eldenc per 0-2, d’aquesta manera els andorrans dormiran aquest dissabte fora de la zona de descens a falta de saber els resultats de Albacete demà diumenge i de l’Alcorcón dilluns.

El partit ha estat completament diferent al que solia planificar l’antic tècnic, Eder Sarabia. Aquest Andorra de Ferran Costa no li importa perdre la possessió i quan té la possibilitat de tenir la pilota i de fer perill, no s’ho pensa dues vegades.

El partit, de bon principi, semblava que començava a somriure per als andorrans després d’un gol de Jon Karrikaburu, però l’àrbitre l’ha anul·lat per fora de joc al minut 13 de la primera part. Sergio Molina ho tornava a intentar per als tricolors al 24 amb una rematada de cap que ha sortit desviada i, al minut 35 de la primera part, els del Principat han trobat el premi del gol, amb una passada a l’espai d’Iván Gil cap a Julen Lobete que ha obert la llauna després de retallar dues vegades.

El porter, Nico Ratti, també ha tingut la seva dosi de mèrit per part dels andorrans després de salvar l’equip quan hi ha hagut una pèrdua de pilota dels andorrans en una zona perillosa, al minut 40 de la primera part. Amb el 0-1, afortunadament, s’ha arribat al descans del partit

La segona part ha començat amb un repertori de targetes grogues per als locals Àlex Bernal i David Timor. Al minut 59 Jon Karrikaburu ha estat a punt de fer el segon per a l’FC Andorra. Un xut seu ha fregat l’esquena d’un defensa i la pilota ha marxat fregant el pal. Un minut després, el mateix davanter basc n’ha tingut un altra a la mitja volta, però sense encert.

Al minut 69, el VAR ha decretat penal a favor dels de Ferran Costa. El davanter basc Jon Karrikaburu, aquesta vegada sí, no ha fallat i ha transformat el segon gol dels tricolors.

El resultat no s’ha mogut, ni tan sols amb els 10 minuts de descompte que hi ha hagut. Fins als 100 minuts s’ha allargat el partit que dona la segona victòria consecutiva als andorrans, que els permet sortir de la zona de descens. El proper partit serà diumenge vinent, a les 16:15 hores, a casa, a l’Estadi Nacional d’Andorra, contra l’SD Eibar que actualment va en segon lloc a la classificació. No hi ha temps per a la relaxació.