Cap de setmana motivador de l’Ski Camp U14 Joan Verdú

Joan Verdú, a la dreta, amb membres del seu equip i joves de l’Ski Camp U14 (FAE)

De la mà de Joan Verdú, avui dissabte, ha començat la segona edició de l’‘Ski Camp U14 Joan Verdú’, iniciativa gratuïta per als Tecnificats U14 andorrans per tal de poder viure l’experiència d’entrenar i aprendre al costat del campió andorrà. La cita era avui dissabte i continua demà diumenge, amb 17 nens i nenes cada dia (en total, 34), a la pista Les Canals d’Ordino Arcalís, i al Centre de Tecnificació d’Ordino.

En total són 34 els joves que gaudiran de dues jornades intenses, amb la meitat d’ells avui dissabte, i l’altra meitat demà diumenge. Aquest ‘Ski Camp U14 Joan Verdú’ no implica cap despesa per als participants, ni Joan Verdú rep res a canvi, sinó que es fa gratuïtament. La idea és que la iniciativa serveixi per a la projecció dels joves esquiadors, que són el futur real de l’esquí del país. El programa del campus tracta diversos aspectes, com traslladar als tecnificats U14 el que fa Verdú, no només en el seu treball a pistes, sinó també fora.

A més, el campus inclou entrenament de gegant a la pista Les Canals d’Arcalís, dinar al Centre de Tecnificació d’Ordino, anàlisi de vídeo, preparació física, preparació de material d’esquí, i també una xerrada-taller final de Verdú i de tot el seu equip amb els participants, amb temes sobre la taula com la nutrició, la importància dels detalls en la vida d’un esportista i tot el que l’envolta per a poder ser cada vegada millor.

Joan Verdú ha explicat avui des d’Arcalís el que sent organitzant aquest training camp per a les promeses del Principat: “Una iniciativa que vam començar l’any passat. Per a mi és molt important transmetre als joves tota l’experiència que estic acumulant, tots els errors i aprenentatges dels últims anys. Per això vam decidir fer aquestes jornades gratuïtes per a tots els tecnificats U14 de la base andorrana, aquells que estan al programa de Tecnificació, perquè puguin absorbir el màxim de detalls possibles. Al final l’objectiu és ensenyar de zero a cent com fem nosaltres una jornada, l’entrenament a pista, la preparació física, les rutines, l’alimentació… Tot el pack complet de com em preparo jo en el meu dia a dia. L’any passat ja va tenir molt bona acollida, els xavals estan motivadíssims i per a mi és una cosa que m’omple molt i m’agrada molt. Estem molt contents de dedicar aquestes estones amb tot el meu equip, que també comparteixen amb els nens tot el que fan i per a ells és molt inspirador”.