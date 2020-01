Els grups parlamentaris Demòcrata, Liberals i de Ciutadans Compromesos s’ha reunit, aquest dilluns a la tarda, amb membres de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) per estudiar com facilitar que les persones amb discapacitat puguin exercir el seu dret a vot.

Tal com han explicat la consellera Demòcrata, Sandra Codina, i la consellera Liberal, Sílvia Ferrer, és indispensable que les persones amb discapacitat puguin “gaudir de la vida política en igualtat de condicions”. En aquesta línia, s’estan analitzant un seguit de propostes, les quals s’han explicat a la FAAD per poder treballar-les de manera consensuada i tenir en compte també les seves aportacions.

Algunes de les accions que s’han avaluat són com garantir que els locals, les meses i el material siguin adequats, accessibles i fàcils d’entendre i d’utilitzar. Per exemple, que els programes electorals, les paperetes i els sobres electorals estiguin disponibles en braille, amb lletra ampliada, amb llengua de signes o amb un suport sonor que informi sobre el contingut del material.

També se centren a protegir les persones amb discapacitat perquè puguin exercir el seu vot en secret i sense intimidació (en cabines aïllades i accessibles) o, si ho sol·liciten, puguin permetre que una persona de la seva elecció els presti assistència per votar.

Finalment, es treballa per garantir la mobilitat el dia de les eleccions, habilitant mitjans de transport per a les persones que així ho requereixin, per poder desplaçar-se fins al seu col·legi electoral.

Les accions que s’acordin amb la FAAD s’introduiran via esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei Qualificada del règim electoral i del referèndum, text que actualment s’està treballant en comissió.

Les conselleres han recordat que, segons l’estudi encarregat pel Consell General sobre la problemàtica de l’abstenció, gairebé la meitat de les persones que no voten al·leguen motius tècnics, és a dir, motius de salut, estar fora del país o una altra causa major. “Garantir que totes les persones amb discapacitat puguin exercir el seu vot és una de les línies de treball engegades per reduir els percentatges d’abstencionisme”, han refermat. Juntament amb facilitar el vot de les persones grans i el vot per correu.

Codina i Ferrer han assistit a la reunió juntament amb les conselleres Demòcrates Núria Rossell i Berna Coma.