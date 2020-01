Ja ha començat el tret de sortida a la campanya de Nadal. Un moment en el qual molts comerços esperen incrementar les seves vendes i, per això, necessiten incorporar més treballadors a la seva plantilla. A Catalunya, el sector del comerç i la logística crearan 5.160 llocs de feina pel Black Friday i el Cyber Monday, un 6,4% més que l’any passat. Una campanya de contractació que s’ha vist molt facilitada gràcies als portals d’ocupació i a la recepció de currículums digitalment. Ara bé, el gran gap que encara existeix amb la digitalització d’aquest sector és l’ocupació de les persones més grans, “que no tenen les competències digitals tan desenvolupades i es queden fora del mercat laboral”, assenyala Iria Vázquez, responsable de reclutament d’Adecco.

En tot el que engloba l’àrea dels recursos humans, “la part d’atracció de talent potser és la que ha sofert més canvis en els darrers anys”, assenyala Vázquez. Els portals d’ocupació i les xarxes socials han facilitat la recepció d’un nombre més gran de candidatures, la qual cosa ha suposat el repte, però, de seleccionar i filtrar la gran quantitat de currículums que poden arribar a una oferta de feina. “Gràcies als portals d’ocupació, les persones que ens dediquem a la selecció de personal podem accedir a moltes persones en molt poc temps”, afegeix. En aquest sentit, la tecnologia està ajudant a fer un primer filtre en la selecció de personal, amb l’ús de chatbots que estableixen converses amb les persones que s’apunten a una oferta per saber un poc més d’elles i si compleixen o no els requisits sol·licitats.

Segons Vázquez, la part de hard skills, que serien el nivell de formació i coneixements o si es compleixen determinats requisits com tenir carnet de conduir, es poden filtrar molt fàcilment gràcies a la tecnologia. Ara bé, hi ha una segona part més important, les soft skills, que tenen a veure amb les habilitats o competències d’una persona -lideratge, capacitat de treballar en equip, bona comunicació…-, “en la qual la tecnologia encara no té una solució clara i es necessita un tècnic de selecció que a través de la conversa sàpiga veure el millor de cada persona”.

Telepizza és el cas d’una empresa que ha digitalitzat el procés de selecció del seu personal a través d’un software que permet gestionar un gran nombre de currículums des d’un sol lloc. A més d’automatitzar la publicació de les seves ofertes en més de 20 fonts de reclutament, com universitats, portals d’ocupació o xarxes socials. Una solució que ha permès a la companyia rebre 3.800 candidatures noves cada mes, la qual cosa suposa un 49,5% més del que rebia abans.

Mix entre tecnologia i tracte personal

Podrem arribar així a un futur on la selecció de personal es faci totalment de forma digital? Per a Vázquez, es tracta d’una situació difícil perquè “la part predictiva del procés de selecció, en la qual es determina si una persona té una determinada competència o fins i tot si encaixa culturalment amb els valors de l’empresa, la tecnologia encara no ho pot fer”.

Per tant, tecnologia per facilitar la recepció de candidatures i per a un primer filtre, però sense oblidar mai el contacte personal entre candidat i reclutador. Una nova realitat en la selecció de personal que, en alguns casos, pot deixar fora a les persones més majors i que no tenen prou desenvolupades les competències digitals. “És molt complicat tenir accés a totes les ofertes de feina si no desenvolupen aquestes habilitats. És un gap important que tenim avui dia en el perfil de persones desocupades a l’Estat espanyol i que sens dubte hem de treballar”, afirma Vázquez. Un repte al davant i també el de la personalització, que es tracti a cada persona que s’inscriu a una oferta de forma individual i personalitzada, millorant la resposta i atenció que se li dóna des de les empreses.

Personalització durant el procés de selecció i també abans, oferint ofertes de feina més personalitzades. Aquest és un dels punts en els quals s’enfoca Job Today, que fa ús de les dades i la intel·ligència artificial per avançar cap a la personalització. És per això que la startup vol incorporar referències sobre els candidats i sobre les empreses en el seu portal, ja que en el món digital en el qual vivim, les recomanacions i opinions d’altres cada cop són més importants.

Digitalitzar l’àrea de RRHH per enfocar-se en les persones

Però no només en la selecció de personal la tecnologia ha tingut un impacte. Ja comencen a haver-hi empreses que estan digitalitzant tota la part de gestió dels seus treballadors. Ara bé, per a Bernat Farrero, cofundador de Factorial, aquest només és el principi, ja que “en les pimes espanyoles hi ha molts responsables de recursos humans que encara treballen amb email, Excel i llibreta”.

Per fer-los la vida més fàcil als responsables de personal, la startup Factorial ha desenvolupat un software que permet centralitzar tota la informació i processos administratius de l’àrea de recursos humans en un sol lloc i al núvol. “Així, oferim informació a la persona de recursos humans que els permet prendre decisions”, explica Farrero. Segons l’emprenedor, “desafortunadament les persones de recursos humans tenen la vocació d’impactar en les organitzacions amb una millor gestió de les persones però el que acaben fent és de secretaris o administratius”.

No obstant això, per a Farrero, aconseguir digitalitzar l’àrea de recursos humans de les empreses encara és un repte, ja que molts consideren que no és necessari perquè “sempre ho han fet així”. “Com és un àmbit que no té a veure amb l’operativa i que canviar la forma de gestionar els treballadors no produirà a curt termini més vendes, les empreses no ho prioritzen”, assenyala.

De fet, eines per a la digitalització dels recursos humans com la de Factorial n’hi ha des de fa temps a altres mercats, com als Estats Units o el Regne Unit, on hi ha hagut més incentiu a innovar. “Però a Europa, en estar formada per micromercats, la innovació costa més d’arrelar”, apunta l’emprenedor, qui considera que, per sort, les empreses s’estan adonant ja de la necessitat de digitalitzar-se. No obstant això, “el gran repte és que ens ajudi l’administració pública, ja que aquesta, la banca i les empreses de la competència són els agents que fan que un mercat canviï i tingui incentius per avançar cap a la transformació digital”, sentència.