Simulacre general d’emergències a l’Aeroport Andorra-La Seu, aquest dimarts al matí

La Direcció General de Protecció Civil i Aeroports de Catalunya organitzen un simulacre general a l’Aeroport Andorra-La Seu. L’acció de prova es durà a terme aquest dimarts, 25 de novembre, a partir de les 11 del matí. Des de Protecció Civil han fet públic l’anunci d’aquest simulacre, i n’han demanat la difusió, per tal que la població de l’Alt Urgell -i especialment de la zona més pròxima a l’aeroport- n’estigui assabentada i perquè sàpiguen que no serà en cap cas una situació real de perill. Es vol, així, evitar situacions d’alarma entre els veïns i veïnes, tot remarcant que només es tractarà d’un simulacre.
L’objectiu del dispositiu és el de posar a prova el Pla d’Autoprotecció de l’Aeroport Andorra-La Seu. Es vol, així, verificar la coordinació entre els recursos propis i els mitjans d’ajuda externs. Per això, aquesta activitat comportarà la mobilització de diversos cossos d’emergències, la majoria dels quals accediran a l’aeroport per carreteres i camins provinents de la Seu d’Urgell i d’altres municipis veïns o propers al camp de vol.