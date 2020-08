Comencen les sortides urgellenques dels dimecres d’agost amb una caminada entre Gósol i Josa

El cicle de sortides guiades “Els Dimecres coneixem l’Alt Urgell” torna en la seva setzena edició amb noves propostes per conèixer, caminant, la comarca de l’Alt Urgell i el seu patrimoni cultural i natural. Condicionat enguany per les precaucions necessàries davant de la pandèmia de la COVID-19, el cicle comença el dimecres 5 d’agost amb la proposta d’una caminada entre Gósol i Josa de Cadí, que inclou la visita de les restes de dos castells molt vinculats amb la difusió del catarisme al Pirineu català i un recorregut en un entorn paisatgístic singular, emmarcat per les vistes al vessant sud de la serra del Cadí.

Construïts a finals del segle XI per vigilar de prop la frontera que separava aleshores els comtats d’Urgell i Cerdanya, els castells de Josa i de Gósol van esdevenir al llarg del segle XIII dos referents en l’acollida dels predicadors càtars que arribaven a Catalunya des del vessant nord de la serralada pirinenca. Si de Gósol es deia en aquells moments que tenia poques cases que no acollissin els càtars, els senyors dels castells de Josa foren uns destacats protectors d’aquest moviment herètic, fins al punt que un dels seus membres, Ramon III, fou condemnat per la Inquisició a títol pòstum i les seves despulles mortals foren expulsades del cementiri dels fidels. Aquests esdeveniments solen ser recordats cada any en el marc del Festival Càtar a Josa de Cadí, que enguany ha estat suspès a causa de la situació pandèmica.

Aquests i altres aspectes seran tractats en la caminada del proper dimecres dia 5 d’agost, en una activitat que forma part d’un cicle que pretén agermanar la pràctica del senderisme amb el coneixement del ric patrimoni comarcal. Totes les visites són guiades per tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, coneixedors del territori i de la seva història, i són gratuïtes. Per participar-hi només cal inscriure’s a l’Oficina de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (tel. 973 35 31 12) o a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell (tel. 973 351 511).