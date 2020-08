Canillo ofereix l’espectacle infantil ‘Jai, el mariner’

El Comú de Canillo segueix amb la temporada estiuenca d’activitats de caire infantil i familiar a la plaça Prat del Riu. Tots els nens i nenes, tant residents com turistes, podran gaudir gratuïtament d’una altra activitat especial per a ells el proper diumenge 2 d’agost a les 18 hores. Es tracta de l’espectacle de teatre infantil ‘Jai, el mariner’, al qual el Comú convida tots els infants a gaudir-ne.

L’aforament, per tal de respectar les mesures de seguretat per evitar la propagació de la Covid-19, serà limitat (els llocs per seure estaran senyalitzats) i caldrà dur mascareta.

En cas de pluja, l’activitat es traslladarà a l’edifici Perecaus.