L’ECOA organitza la Casamanya Extrem Vertical Race pel 3 d’octubre

L’Esquí Club Ordino Arcalís (ECOA) està preparant la Casamanya Extrem Vertical Race pel proper 3 d’octubre. En aquesta setena edició es preveuen tres recorreguts: El Casamanya Extrem, de 5 km i 1.440 metres de desnivell positiu; el Casamanya Clàssic, que és el recorregut típic, de 3,5 km i 760 metres de desnivell; i el Mini Extrem, pensada per a la iniciació dels més petits, amb una distància d’1,7 km i un desnivell positiu de 220 mtres, que va del coll d’Ordino fins el Bony de les Neres.

El Casamanya Extrem surt del Carrer Major d’Ordino amb la campanada de les 10 de l’església i té l’arribada al cim del Casamanya. És la cursa per a adults que defineix la categoria absoluta. Per la seva banda, la Clàssic, que surt del Coll d’Ordino i arriba al cim del Casamanya, puntua per als joves (categoria infantil i cadets).

La Casamanya Extrem és una prova oberta a tothom que li agradin les curses de muntanya, especialment les verticals. L’ECOA sempre anima a tota la seva base (pares i nens) a participar-hi, així com a tots els nens i adults que els agradi l’esport i es vulguin posar a prova en una cursa vertical. “És molt aconsellable per a joves que estan en programes de tecnificació d’esquí, atletisme o qualsevol altre esport sigui o no de muntanya, i per a petits que vulguin iniciar-se en aquesta disciplina”, assegura el club en un comunicat.

Tots els participants reben una bossa amb un obsequi, i estan convidats a un dinar de germanor que es celebra a Ordino el mateix dia de la cursa. La celebració del dinar de germanor aquest 2020 quedarà condicionada per les circumstàncies especials i recomanacions sanitàries. A més, també hi ha premis en metàl·lic per als més ràpids de la categoria absoluta, de 100, 200 i 300 euros per als tres calaixos del podi.

Situació especial COVID-19

Degut a la situació provocada per la pandèmia, l’ECOA s’ha vist obligat a introduir canvis en certs aspectes organitzatius i esportius de la Casamanya Extrem. Així per exemple, la sortida dels corredors serà esglaonada, els corredors sortiran cada 20 segons, seguint un ordre de dorsal establert prèviament per l’organització, i mantenint la distància de seguretat en la zona de sortida. Tampoc hi haurà avituallament a mitja cursa i es demanarà als corredors que siguin autosuficients amb la hidratació i alimentació. De la mateixa manera, els corredors no podran esperar al cim els companys.

“En tot cas, es mantindran totes les recomanacions de les autoritats sanitàries vigents en el moment de la cursa”, assenyala l’organització en un comunicat.