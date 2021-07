Comença el Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible

Aquest dimarts comença a les Nacions Unides, a Nova York, el Fòrum Polític d’Alt Nivell –HLPF per les seves sigles en anglès– sobre Desenvolupament Sostenible, i que s’allarga fins al 16 de juliol. Enguany, i com l’any passat, la crisi sanitària de la COVID-19 ha obligat a mantenir el format mixt del Fòrum, amb participació telemàtica de les delegacions als actes. Només les sessions inaugurals i de clausura seran presencials –hi participarà la Missió Permanent d’Andorra–.

HLPF és un fòrum anual i mundial on tots els estats membres de l’ONU es reuneixen per avançar en la sostenibilitat, en l’assoliment de l’Agenda 2030 i en la implementació efectiva dels 17 Objectius pel Desenvolupament Sostenible. Així, el tema escollit per aquest any és “la recuperació sostenible i resilient de la pandèmia de la COVID-19 per promoure les dimensions econòmiques, socials i ambientals del desenvolupament sostenible: construir un camí inclusiu i eficaç per a l’assoliment de l’Agenda 2030 en el context de la dècada d’acció i de realització del desenvolupament sostenible”.

Aquest any s’han creat diferents sessions temàtiques que estudiaran, entre altres, la situació mundial dels ODS; l’impacte de la COVID-19 a nivell mundial i regional; mantenir la fita principal de l’Agenda 2030 (assegurar que ningú queda enrere amb tot el bloc dels ODS); o reforçar el paper de la societat civil i del sector privat en el desenvolupament sostenible.

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, participarà en la sessió plenària amb la resta de dirigents internacionals. Andorra anunciarà durant aquest Fòrum la seva voluntat de presentar el seu Segon Informe Nacional Voluntari –on cada país explica les seves iniciatives i polítiques nacionals per a l’assoliment de l’Agenda 2030 i la seva implementació– en el marc del Fòrum Polític d’Alt Nivell del 2022. El primer informe es va presentar el 2018.

D’altra banda, el segment ministerial tindrà lloc entre els dies 13 i el 15. Paral·lelament, el dimarts 13 la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, participarà de manera telemàtica en la Reunió Mundial d’Educació 2021 organitzada per la UNESCO. L’últim dia, a més, la ministra Ubach també intervindrà en la sessió especial de l’ECOSOC, que enguany celebra el seu 75è aniversari.

Finalment, aquest dijous 8 de juliol l’ambaixadora d’Andorra a les Nacions Unides, Elisenda Vives, participarà en un esdeveniment paral·lel organitzat entre la Missió Permanent de Kirguizistan i el Mountain Partnership de la FAO anomenat “envers un camí cap a la sostenibilitat i la recuperació resilient a les muntanyes.

Les reunions del Fòrum es poden seguir a les xarxes socials oficials de l’ONU i al seu web: http://webtv.un.org.