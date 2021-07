Grandvalira activa el període promocional Early Booking, que permet adquirir el passi a preu reduït

Grandvalira posa a la venda a partir d’avui el Forfet de Temporada 2021-2022 al web https://www.grandvalira.com/ca/forfet-de-temporada. Grandvalira obrirà del 3 de desembre fins al 18 d’abril, mentre que la previsió d’obertura d’Ordino Arcalís és del 27 de novembre al 24 d’abril, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. El Forfet ofereix als usuaris l’accés lliure als dominis esquiables durant 137 dies i 20 caps de setmana, en el cas de Grandvalira, i 150 dies i 22 caps de setmana, en el cas d’Ordino Arcalís, malgrat que no es descarta que els dominis puguin obrir abans i allargar la temporada si les condicions són favorables.

Per segon any consecutiu, Grandvalira Resorts impulsa el període d’Early Booking, que dona la possibilitat d’adquirir el Forfet de Grandvalira i Ordino Arcalís amb un 10% de descompte per renovació. Així, el passi per a clients fidels residents a Andorra es pot comprar per un preu rebaixat de 319,50 €, mentre que els clients fidels no residents a Andorra el poden adquirir per 616,50 €, obtenint així fins a un 25% de descompte respecte al preu general. Pel que fa a clients nous, el preu durant aquest període inicial és de 355 € per als residents i 685 € per als no residents.

L’Early Booking estarà disponible per a tots els públics des del 6 de juliol fins al 30 de setembre exclusivament online. A partir de l’1 d’octubre, començarà el tradicional període Promocional i s’aplicarà un descompte de renovació del 5%, en el qual els usuaris fidels del país podran adquirir el passi al preu de 356,25 € i els no residents per 703 €, mentre que els nous clients d’Andorra el podran comprar per 375 € i els no residents per 740 €.

En el cas d’Ordino Arcalís, el Forfet de Temporada per a clients fidels residents a Andorra tindrà un preu de 175,50 € i de 400,50 € per als clients fidels no residents al Principat durant el període d’Early Booking, que estarà disponible al web ordinoarcalis.com també fins al 30 de setembre. A partir de l’1 d’octubre, el preu del forfet fidel passa a ser de 185,25 € per als residents i de 484,50 € per als no residents a Andorra, mentre que els residents que adquireixin el passi nou ho podran fer a un preu de 195 € i els no residents nous a 510 €.

Cal recordar que els forfets de Grandvalira ofereixen la possibilitat d’esquiar lliurement a Ordino Arcalís i en un total de 10 estacions d’Europa, Àsia i Sud-amèrica, a més de la incorporació de noves destinacions que actualment es troben en vies de negociació.

El Forfet de Temporada d’Ordino Arcalís permetrà esquiar 4 dies a Grandvalira per als clients no residents i 2 per als residents al Principat. A més, aquells clients de Forfet de Temporada que no van consumir la seva invitació durant la temporada 2020-21, disposaran d’ella per convidar un amic durant l’hivern 2021-22, tant els residents com els no residents, sempre que comprin el forfet de la temporada 2021-22.

Per millorar l’experiència del client, i en una iniciativa de responsabilitat en la preservació i cura del medi ambient, Grandvalira compta un any més amb el Forfet recarregable i reutilitzable, que permet als usuaris renovar el seu passi accedint amb el codi de la targeta que van fer servir durant la temporada 2020-21 o la 2019-20 a la pàgina web https://www.grandvalira.com/ca/forfet-de-temporada. Des d’allà, poden recarregar el Forfet i anar directament a esquiar a partir de la data d’obertura sense passar per taquilles. A més, poden accedir als telecabines i telecadires que Grandvalira Resorts té actius aquest estiu per gaudir de les múltiples activitats disponibles a tots els sectors.

Què és el període Early Booking?

Amb l’objectiu de transmetre la màxima tranquil·litat i flexibilitat als clients, Grandvalira Resorts ha impulsat un any més un període promocional que posa a la venda el Forfet de Temporada de Grandvalira abans que mai, a partir del 6 de juliol. Amb els packs familiars, una família client fidel de Grandvalira, formada per dos adults i dos infants, es pot arribar a estalviar fins a 831 € respecte al preu general, amb un cost pel client infant de la unitat familiar de 321,75 € o es pot estalviar fins a un 35% del preu total.

Un dels principals avantatges del període Early Booking pels usuaris de Grandvalira Resorts és la Garantia de devolució, que s’aplica en casos de clients que hagin esquiat menys de cinc dies durant la temporada i se’ls retorna la part proporcional. Un altre avantatge és la facilitat del pagament en 3 quotes i noves dates que faran que el Forfet quedi pagat el primer dia d’inici de temporada. En període Early Booking es podran comprar totes les categories i modalitats de Forfet de Temporada tant de Grandvalira com d’Ordino Arcalís.

Què és la Garantia de devolució?

Es tracta d’una cobertura que s’aplica en els forfets de temporada de Grandvalira i Ordino Arcalís comprats a través de la pàgina web en períodes d’Early Booking (del 6 de juliol al 30 de setembre) i Preu Promo (de l’1 d’octubre al 8 de desembre). En cas d’haver esquiat menys de cinc dies en la data de tancament de l’estació, el client pot sol·licitar el retorn de la diferència del preu pagat del Forfet de Temporada i tan sols haurà de pagar, a preu de taquilla, els dies que hagi esquiat. La diferència es retornarà a la mateixa targeta de crèdit amb la qual es va efectuar la compra del Forfet de Temporada, i es podrà sol·licitar durant la temporada en curs i fins al 18 d’abril del 2022. L’objectiu de Grandvalira Resorts amb la Garantia de Temporada és facilitar la compra del seu passi de temporada a tots els seus clients i flexibilitzar al màxim els pagaments.

Avantatges del Forfet de Temporada

El Forfet de Temporada de Grandvalira ofereix la possibilitat d’esquiar lliurement a Ordino Arcalís i a un total de 10 estacions d’Europa, Àsia i Sud-amèrica, a més de noves destinacions de primer nivell amb les quals s’està negociant un acord.

D’altra banda, comprant el Forfet de Temporada Grandvalira o Ordino Arcalís en període de venda Early Booking, l’usuari pot beneficiar-se dels següents avantatges exclusius: