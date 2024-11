Com treure les abonyegadures del cotxe de manera senzilla

La porta d’un cotxe abonyegada (Getty images)

Les abonyegadures en el cotxe són una de les incidències més habituals a les quals ens enfrontem els conductors. Ja sigui per petits accidents, cops al pàrquing o fenòmens meteorològics com la calamarsa, veure el nostre vehicle amb marques pot resultar frustrant. Per sort, hi ha diverses tècniques per eliminar aquestes abonyegadures sense haver de recórrer sempre a un taller especialitzat.

Mètodes per a eliminar abonyegadures

1. Mètode del descompressor o ventosa

Utilitzar un descompressor o una ventosa pot ser una solució senzilla i pràctica, especialment per a abonyegadures lleus. Aquest mètode requereix una ventosa gran o un extractor manual de ventoses.

Passos:

Col·loca la ventosa al centre de l’abonyegadura.

Estira suaument cap a fora. En molts casos, la pressió farà que la superfície torni al seu lloc original.

Aquest mètode és més efectiu quan les abonyegadures són poc profundes.





2. Mètode de l’assecador de cabells i aire comprimit

Aquest mètode combina la calor i el fred, com el de l’aigua, però amb eines diferents. És adequat per a abonyegadures a la xapa metàl·lica del cotxe.

Passos:

Aplica aire calent amb un assecador de cabells a la zona de l’abonyegadura durant uns minuts fins que es dilati el metall.

A continuació, ruixa l’abonyegadura amb un esprai d’aire comprimit cap per avall. L’aire comprimit serà fred, i la combinació de calor i fred farà que el metall es contragui i torni a la seva posició original.





3. Utilització de macetes i martells de goma

Aquest mètode és més adequat per a abonyegadures més grans i que estiguin accessibles des de l’interior del vehicle. També es poden utilitzar eines especials d’eliminació d’abonyegadures.

Passos:

Accedeix a la part posterior de la xapa abonyegada, si és possible.

Col·loca un tros de fusta o un material protector sobre la superfície que colpejaràs per a evitar fer més malbé el metall.

Utilitza una maceta o millor un martell de goma per a colpejar suaument la part abonyegada fins que torni a la seva forma original.

Si bé aquests mètodes poden ser molt útils per a abonyegadures petites o lleus, és important saber que no totes les abonyegadures es poden arreglar a casa. Les abonyegadures profundes, les que involucren línies de la carrosseria o les que afecten la pintura poden requerir l’ajuda d’un professional. Els tallers especialitzats en reparació d’abonyegadures poden utilitzar tècniques avançades com el Paintless Dent Repair (PDR), que permet eliminar l’abonyegadura sense necessitat de repintar el vehicle.





Consells finals

Prova sempre mètodes més suaus abans d’intentar solucions més agressives.

Si no estàs segur de com procedir o tens por d’empitjorar el dany, és millor consultar un professional.

Recorda que alguns d’aquests mètodes poden no ser adequats per a tots els materials del cotxe, així que sigues prudent.