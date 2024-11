Biwel amplia i renova la seva plataforma de benestar laboral

Una persona utilitzant un ordinador portàtil (iStock)

En el seu dotzè aniversari, Biwel presenta una versió completament renovada de la seva plataforma de benestar laboral. Des de la seva fundació el 2012, Biwel ha estat pionera a millorar el benestar en el lloc de treball, i aquesta actualització reforça el seu compromís. La plataforma està dissenyada per a empoderar els líders de benestar i oferir una experiència flexible i personalitzada per a totes les empreses.

Novetats i característiques destacades

Aquesta nova versió no es limita només a un nou disseny i una navegació millorada. La plataforma integra tots els serveis i beneficis de benestar en un únic canal, facilitant l’accés dels empleats a:

– Telemedicina





– Gestió de reserves de fisioteràpia





– Beneficis socials





– Retribució flexible





– Assegurança mèdica





– Programes de suport a l’empleat (PAE)





– Programes de conciliació





A més dels reptes i continguts que inclou la plataforma, les empreses poden publicar continguts propis, com campanyes del servei mèdic o voluntariats, tot en una sola aplicació i web amb un look&feel personalitzat.

Lideratge i empoderament

La plataforma està especialment dissenyada per a empoderar els líders de benestar, oferint-los totes les eines i recursos necessaris per a millorar el benestar dels seus empleats. Estel Mallorquí, fundadora i directora de Biwel, destaca: “La nostra missió és ajudar els líders facilitant la comunicació de tots els seus beneficis i serveis de benestar per a tots els seus treballadors“.

Flexibilitat i personalització

Un dels grans avantatges de la nova plataforma és la seva flexibilitat. Les empreses poden escollir i ordenar els mòduls de cada pilar del benestar que desitgen treballar (serveis, continguts, beneficis, etc.), tot integrat en una sola plataforma. Aquesta personalització assegura que la plataforma s’adapti perfectament a les necessitats i objectius específics de cada pla de benestar i organització.





Objectius i solucions de la plataforma

La plataforma aborda diversos objectius clau, oferint solucions específiques per a cada un:

– Cohesió d’equips: reptes de teambuilding, curses virtuals, concursos de receptes i fotografia.





– Reducció de l’absentisme laboral: serveis de telemedicina, programa de conciliació i programes de suport a l’empleat.





– Fidelització i experiència de l’empleat: reserva del fisioterapeuta o nutricionista, accés i comunicació a beneficis socials o retribució flexible, programes de benestar.





– Accions amb impacte real: mesura totes les accions en temps real, tant en l’àmbit global com local. Això permet a les empreses avaluar l’èxit dels seus programes de benestar i fer els ajustos necessaris per a maximitzar la seva efectivitat.





A més…

Comunicació centralitzada i gestió eficient

La plataforma permet enviar correus electrònics i notificacions push personalitzades, assegurant que els empleats rebin la informació en qualsevol moment i lloc. A més, les empreses poden autogestionar totes les accions des dels quadres de comandament, descarregar la cartelleria i enviar recordatoris de forma segmentada o global.

Accessibilitat i disponibilitat

Disponible per a dispositius iOS i Android, la plataforma assegura que els usuaris puguin accedir als seus beneficis des de qualsevol lloc.

Compromís amb el benestar laboral

Biwel reafirma el seu compromís amb la creació d’entorns laborals més saludables i compromesos. Aquesta nova versió de la plataforma ajuda les empreses a optimitzar la gestió del benestar dels seus empleats, proporcionant eines efectives per a millorar la qualitat de vida tant dins com fora de la feina.





Per Tecnonews