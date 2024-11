El Zoo del Pirineu estrena una nova activitat: Herois de l’Hivern

Una família descobrint la vida dels animals a l’hivern (Zoo del Pirineu)

El Zoo del Pirineu ha anunciat el llançament de la seva nova activitat familiar, Herois de l’Hivern, que estarà disponible fins l’1 de desembre de 2024. Aquesta experiència educativa convida les famílies a descobrir com els animals salvatges ibèrics es preparen per a l’hivern, mentre participen en una sèrie de reptes interactius dissenyats per a involucrar tots els membres de la família.

Durant la visita guiada els participants podran alimentar els animals i observar de prop els canvis en el seu comportament per a adaptar-se al fred. A més, podran participar en tres reptes emocionants, en els quals aprendran a construir refugis, descobriran com els animals emmagatzemen aliments, i posaran a prova el seu coneixement sobre els canvis en la dieta dels animals al llarg de l’any.

Els qui completin els tres reptes podran participar en un sorteig especial per a guanyar un viatge en trineu arrossegat per huskies, en col·laboració amb Cau de Llops a Tuixent. El sorteig se celebrarà el 2 de desembre i el guanyador serà anunciat a les xarxes socials del Zoo.







Sobre el Zoo del Pirineu

El Zoo del Pirineu és un refugi d’animals salvatges compromès amb la conservació i l’educació ambiental. A través d’experiències interactives i educatives, cerca inspirar les persones a protegir i respectar la vida salvatge i el seu entorn natural.