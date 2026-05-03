Com se celebra el Dia de la Mare arreu del món

Encara que el Dia de la Mare sembli una celebració universal, la manera de viure’l canvia molt segons el país. No hi ha una única forma correcta de celebrar-lo: cada cultura hi posa el seu toc, amb tradicions pròpies que reflecteixen la manera d’entendre la família i els vincles. Als Estats Units, per exemple, la celebració és força semblant a la que coneixem aquí. Es fa el segon diumenge de maig i és habitual regalar flors, targetes i portar la mare a dinar fora. És un dia molt marcat pel consum, però també per les reunions familiars. A molts restaurants costa trobar taula si no has reservat amb temps.
Al Regne Unit, en canvi, el Dia de la Mare —conegut com a Mothering Sunday— té un origen més religiós. Se celebra durant la Quaresma i, tradicionalment, era el dia en què la gent tornava a la seva església d’origen. Avui dia s’ha convertit en una festa familiar, però encara conserva aquest aire més íntim i tradicional.
Si anem cap a Mèxic, la celebració pren un caire molt més festiu. Allà el Dia de la Mare és sempre el 10 de maig, caigui el dia que caigui. És habitual començar el dia amb música: molts fills contracten mariachis per a cantar-li a la mare a primera hora del matí. Després venen els àpats familiars, sovint amb tota la família reunida, i un ambient molt alegre i sorollós.
Al Japó, el Dia de la Mare també se celebra al maig, però amb un estil més tranquil. Les flors —sobretot els clavells vermells— tenen un paper important, ja que simbolitzen l’amor i el respecte. Els nens solen fer dibuixos o petits regals fets a mà, i es dona molt valor al gest i a la intenció.
A Etiòpia, la celebració és completament diferent. No es fa al maig, sinó que coincideix amb el final de la temporada de pluges, durant el festival anomenat Antrosht. És una festa que dura diversos dies, amb àpats col·lectius, música i dansa. Cada membre de la família aporta ingredients per a cuinar junts, i el resultat és una celebració molt comunitària.
A Andorra, Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol, el Dia de la Mare se celebra el primer diumenge de maig (a França, el darrer diumenge de maig). És un dia més aviat familiar, amb dinars tranquils, flors i algun detall. Tot i que també hi ha una part comercial, encara es mantenen molt els regals fets a mà, sobretot pels més petits.
En el fons, totes aquestes maneres de celebrar el Dia de la Mare tenen un punt en comú: la necessitat de reconèixer la figura materna. Tant si és amb música, flors, menjar o una simple trucada, el que importa és fer sentir a la mare que ocupa un lloc especial. I això, passi on passi, és una idea que no canvia gaire.