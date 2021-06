El sol és una font de vitamina D i d’energia meravellosa, no obstant això, en excés i sense la protecció adequada és un autèntic perill per a la teva salut. Ara, que la pandèmia ens ha instat a aprendre la importància de cuidar-nos per dins i per fora, és el moment de prendre consciència dels beneficis i dels perjudicis que suposa la radiació solar. No ho pensis més i aprèn a cuidar-te amb aquest post sobre com prendre el sol de manera saludable!

Efectes positius i negatius de la radiació

La radiació solar té efectes molt positius per a la nostra pell, com la producció de vitamina D o la millora de malalties cutànies, com l’acne o la psoriasi. No obstant això, en excés i sense la protecció adequada comporta una sèrie de perjudicis:

L’efecte més nociu és el càncer de pell, provocat en la majoria dels casos per l’exposició excessiva a les radiacions ultraviolades, segons l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

– Fotoenvelliment, reduint el tensor de la pell i la seva elasticitat, i afavorint l’aparició d’arrugues profundes.

– Hiperpigmentació: apareixen taques de color marró clar de diferents grandàries i formes en el cos, i algunes taques clares en cames i braços.

Aparició de venes vermelles en zones com les ulleres, nas i galtes.

La preparació per a l’exposició solar

Neteja cutània (matí i nit) per garantir l’equilibri del pH de la pell, aconseguir que els productes solars penetrin de manera uniforme i evitar l’aparició de taques.

– Exfoliació per alliberar la pell de cèl·lules mortes alhora que activem la circulació i omplim la pell d’oxigen. Així s’aconsegueix un bronzejat durador i la pell no es desescama.

– Hidratació per dins i per fora. Ja saps, dos litres d’aigua al dia és ideal per mantenir correctament els nivells fisiològics elevats, desintoxicant l’organisme. Perquè la pell llueixi radiant és imprescindible aplicar productes que siguin molt hidratants, prevenint la sequedat i la tibantor.

– Alimentació rica en fruites i verdures de colors taronges i verds. Aquest tipus d’aliments rics en betacarotens, amb altes dosis de Vitamina A, actuen com antioxidants, evitant la producció de radicals lliures que es desprenen de l’exposició solar excessiva, i potenciant el bronzejat. També són grans aliats per evitar cremades.

– Paciència i moderació en el bronzejat. Per prevenir cremades i el fotoenvelliment el més recomanable és una exposició moderada i constant, sense esperar un bronzejat instantani, perquè no serà saludable.

Elecció i aplicació del protector solar

Què hem de saber a l’hora de triar el nostre protector solar? Cal destacar l’important que és conèixer el tipus de pell que tens. Aquesta certificació és imprescindible en el moment de triar el producte de protecció solar, classificats segons el SPF (Sun Protection Factor). Com assenyala Montibello, hem de multiplicar el número SPF pel que triga la pell a enrogir.

Com s’ha d’aplicar el protector solar? 30 minuts abans de l’exposició solar, s’ha d’estendre de manera uniforme el producte, fins i tot en aquelles zones com les orelles o els peus. És molt important renovar cada dues hores el protector solar. A més, cal evitar prendre el sol entre les dotze i les quatre del migdia, on la intensitat solar és major.

Per bellezactiva.com