Tots sabem que per les mans viatgen moltíssims microorganismes i que aquesta és una de les vies més importants de contaminació dels aliments. Els bons manipuladors d’aliments ho saben, en són conscients. Però no és fàcil garantir la neteja de les mans. Mai eliminarem del tot els microorganismes que se’ns hi acumulen. Ara bé, rentar-se ben bé les mans hi ajudarà.

I això com ho fem? Com eliminarem un major nombre de bacteris?

El primer de tot serà desprendre’ns de qualsevol joia o element decoratiu que hi duguem. A la cuina estan prohibits els anells, les polseres i els rellotges (encara que veient determinats programes de televisió de cuina no ho sembli… i les empreses d’assessorament vinga matxucar amb la importància de la neteja i de dur les mans lliures de nius de microorganismes perquè després vinguin els xefs mediàtics i surtin a la tele cuinant carregats d’anells i polseres i sense protecció al cabell i…).

Per rentar-nos bé les mans hi hem de dedicar estona. Anirem fregant per sobre i pels palmells, farem especial atenció entre els dits, i també pujarem una mica per l’avantbraç.

Amb les ungles també s’ha de fer una especial atenció. N’hi ha que, simplement, fan por! Les ungles són un lloc crític, on s’acumula brutícia, i per tant, també microorganismes de tot tipus. Per això la recomanació és que no siguin massa llargues, sinó més aviat curtes, per evitar que s’hi acumuli la brutícia i per facilitar-ne la neteja. Caldrà fer ús d’un raspall, que ha de ser unipersonal -igual que ho és el de les dents- per netejar-nos degudament les ungles.

A més, s’ha de tenir en compte que els esmalts d’ungles estan prohibits a la cuina. Aquest element químic podria fer cap al menjar i generar així una contaminació química dels aliments.

Per tant, hi hem de dedicar estona. Un sabó líquid ens pot anar bé -el de pastilla no seria la millor opció, ja que no queda protegit i està en contacte amb allò que volem eliminar de les nostres mans fent que perduri i que pugui traspassar d’unes mans a unes altres, pel que no acaba de ser la millor opció-, i si pot ser bactericida millor. I després, esbandir abundantment. Tot el procés és millor fer-ho amb aigua calenta, sense cremar-nos. Diguem que a una temperatura confortable. Així segur que ens rentem bé les mans i hi dediquem el temps necessari, no anem de pressa perquè se’ns gelen els dits o ens els escaldem. Una altra raó per rentar-se les mans amb aigua tèbia és que facilita l’obertura dels porus i així la neteja de les mans és més profunda.

Per eixugar-les, perquè és necessari i amb les mans seques es dificulta la proliferació dels gèrmens, cal fer-ho amb paper. Mai ens eixugarem les mans amb un drap o al davantal, i tampoc amb una tovallola. Ha de ser paper d’un sol ús, pel mateix que la pastilla de sabó no ens serveix i preferim el sabó líquid.

