Va ser en els anys noranta quan la top Tyra Banks va dir que les models no sols havien de somriure amb la boca sinó també amb la mirada. D’aquí va néixer el terme “Smize eyes” que significa precisament això, somriure amb els ulls. No obstant això, un dels principals obstacles per a lluir una mirada alegre són les parpelles caigudes, que es despengen més del que cal per l’extrem exterior dels ulls, donant-los un aspecte trist i cansat.

Es tracta d’un efecte natural del pas del temps, que comporta una pèrdua d’elasticitat i fermesa de la pell. Aquesta es fa més evident en la zona de les parpelles, a causa de la forma de la conca de l’ull. Però també pot ser una qüestió genètica present des de joves, com és el cas de les actrius Blake Lively o Katie Holmes.

En els casos més extrems o per a aquelles persones que així ho desitgin, es pot optar per la cirurgia –blefaroplàstia–, que és l’opció més efectiva. Però també existeixen cosmètics que poden ajudar a guanyar fermesa en la zona de les parpelles i trucs de maquillatge per a engrandir la mirada. Segur que notaràs la diferència!

Maquillatge per a una mirada alegre, pas a pas

El maquillador Miquel Cristóbal ens dóna les claus per a dissimular les mirades caigudes. A més, ho fa només utilitzant un producte: el delineador d’ulls Defining Liner de RevitaLash Cosmetics.

“El més important d’un delineador o llapis d’ulls és que s’utilitza per a crear volums”, apunta el maquillador. “Hem de jugar amb els volums, accentuant un fumat en aquestes zones que vulguem elevar perceptiblement –per exemple, en l’extrem exterior per a les mirades caigudes per aquest costat– o de manera uniforme, si volem elevar tota la mirada”. I afegeix que “la clau està a crear un efecte òptic, que quedarà més marcat segons el to que triem. Si és un look de nit, millor optar pel to Raven, més fosc. Si volem un efecte no make up, millor el Deep Java com a millor aliat.”

Pas 1: “Comencem delineant la línia de les pestanyes, tant les superiors com les inferiors.”

Pas 2: “La clau d’aquest efecte! Utilitzem l’esponja que hi ha en el capçal del llapis d’ulls per a difuminar. Comencem per la part superior, difuminant en un moviment ascendent fins que vegem que el producte s’ha perdut amb la pell, de manera que quedi un degradat. És a dir: més intens en la línia de les pestanyes i més clar en la parpella mòbil. Si la mirada és trista, aquest efecte haurà de ser més cridaner en l’extrem exterior. Si volem elevar l’ull en general, el farem uniformement.”

Pas 3: “En el cas de la línia de les pestanyes inferiors farem el mateix, però difuminant en un moviment descendent i esquinçant el final de l’ull per a poder unir-lo amb la part superior. Això serà essencial per a elevar la mirada”.

Més consells de maquillatge

1- Tria ombres clares i lleugerament iridescents que il·luminin la teva mirada, ja que les ombres molt fosques accentuen les parpelles.

2- A l’hora de delinear, dibuixa la línia on neixen les pestanyes, el més a prop possible dels ulls, perquè es vegin més grans i definits.

3- Utilitza sempre maquillatge waterproof per a evitar les taques que solen produir-se amb cada parpelleig o moviment, un problema estètic habitual especialment amb el delineador i el rímel. A més, si apliques un primer d’ulls aconseguiràs que no es moguin les ombres.

4- Posa molta atenció en celles i pestanyes. Unes celles ben dissenyades i poblades aconseguiran aixecar la mirada. Per part seva, unes pestanyes abundants, denses i corbades t’ajudaran a aconseguir una mirada amplia i expressiva. Així que no et tallis amb la màscara de pestanyes, evita els grumolls i centra’t en les puntes perquè quedin ben corbades i espectaculars.

Suggeriments a prova de parpelles caigudes

RevitaLash Defining Liner, de RevitaLash Cosmetics. Un delineador waterproof amb emol·lients de silicona que retenen la humitat i suavitzen la pell per a proporcionar un lliscament òptim, que facilita una aplicació precisa. També conté vitamina E, que proporciona un condicionament natural i grans beneficis antioxidants. L’afilador incorporat i l’esponja per a difuminar permeten una aplicació precisa i molta versatilitat a l’hora de crear looks. El seu preu: 21€.

Máscara Wonder Perfect 4D Waterproof, de Clarins. Aquesta nova màscara de pestanyes té una acció 2 en 1, tractament i maquillatge, que aporta volum, longitud, curvatura i definició a les pestanyes, alhora que millora visiblement la seva longitud i gruix dia rere dia. Però el que la fa realment especial és la seva fórmula waterproof i “Emotion-Resistant”, amb cera de lotus blau, que fa que la màscara no s’alteri per l’aigua, la humitat, la calor ni les llàgrimes. El seu preu: 31€.

Khôl Couture Waterproof, de Givenchy. Tres nous delineadors d’edició limitada, disponibles en color rosa, violeta i vermell. Còmodes, cremosos i de llarga durada, pots aplicar-los en la parpella o a l’interior de l’ull per a aconseguir un look a tot color. El seu preu: 19€

Jeweled Rose Eye Palette, de Bobbi Brown. Aquesta paleta d’ombres d’ulls d’edició limitada s’inspira en el supervendes Cranberry Brightening Brick i presenta una varietat de colors xampany, roses i vermells mat que proporcionen acabats lluminosos que engrandiran la teva mirada i li proporcionaran un aspecte multidimensional. El seu preu: 39€.

Magicstripes. La maquilladora Natalie Franz les va descobrir fa ja uns quants anys en un dels seus viatges a Tòquio i les va portar a Europa. Són unes tires de silicona transparents que es col·loquen sobre les parpelles per a aixecar-les. Una solució ràpida que pot ser molt útil per a presumir d’efecte lífting immediat i que ha conquistat a moltes celebrities. El seu preu: 19€/64 tires

Per bellezactiva.com