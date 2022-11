Com educar els infants en el consum de l’aigua

El consum mitjà d’aigua en les llars és de 136 litres per persona i dia. Segons l’OMS, amb 100 litres seria suficient per a cobrir les nostres necessitats. Però dutxant-nos, per exemple, ja ens passem. Excés de consum d’aigua, massa sovint, és sinònim de malbaratament com quan deixem fer a la canalla sense, abans, explicar-los la importància que té l’estalvi en els nostre dies. Està molt bé que sigui autònoms en la seva higiene i en tasques de la casa, però, primer, és bo instruir-los amb alguns consells.

A continuació, per a transmetre-ho als nens, et donem algunes idees per a gastar menys aigua a casa, fer front a la sequera, i ser més respectuosos amb el medi ambient:

Dutxa. Segons l’OMS, una dutxa estàndard dura 10 minuts, durant els quals s’utilitzen 200 litres d’aigua. Per a aconseguir un menor impacte mediambiental seria necessari disminuir el temps de la dutxa a 5 minuts, un gest amb el qual estalviaríem 100 litres d’aigua, l’equivalent al que beu una persona en 50 dies. És cert que als infants els agrada més la banyera que la dutxa, però, cal conscienciar-los de la despesa d’aigua que això suposa.

Lavabo. Tancar l’aixeta mentre la canalla es renta les dents suposa un estalvi del 95% d’aigua (28,5 litres al dia).

Cisterna. Els reductors de cabal permeten estalviar fins al 50% d’aigua. Per tant, és convenient explicar als més petits quins dels botons de la cisterna cal activar segons l’aigua que es necessiti en aquell moment.

I per als no tan petits

La utilització dels electrodomèstics ja es cosa més aviat dels adults i, fins i tot, dels adolescents. Un rentavaixella modern mou al voltant de 14 litres per cicle, 10 litres en la configuració ecològica. Rentant a mà amb l’aixeta oberta s’usen sis litres per minut, uns vuit amb rentada en cubeta. Per això, és important comprar electrodomèstics eficients, però també usar-los de manera correcta: cal encendre la rentadora, el rentavaixella o l’assecadora amb càrrega completa.