Com afecta a la teva ment l’entrenament amb pesos

“Sense dolor no hi ha recompensa” és un eslògan antic però cert. Marca’t sempre un repte, ja que aquest és una oportunitat d’aprendre i créixer com a persona forjant la millor versió d’un mateix

L’entrenament amb aixecament de pesos aporta molts beneficis en la nostra ment si ho realitzem adequadament. Quan aixequem pesos (siguin manuelles, barres…), necessitem concentrar-nos o podem perdre la motivació i fins i tot lesionar-nos. Hi ha moments en la vida en què els problemes ens distreuen. L’aixecament de pesos ens “reinicialitza” i relaxa la ment.

Encara que sempre cal estar alerta als moviments, aquesta atenció serà major en exercicis nous i, sobretot, en principiants.

A més de concentració, també es necessita paciència. És un camí llarg però satisfactori. No es passa d’un exercici simple a un altre més complex de la nit al dia. El mantra «confia en el procés» encaixa aquí a la perfecció. Et sorprendran els resultats que pots tenir si segueixes els passos pacientment.

S’ha de pensar en tot moment que el dolor és temporal, però la força no. Si en algun moment perds la motivació, pensa quin és el motiu pel qual ho fas (estar més fort, marcar abdomen, preparar-se per a l’estiu, etc.) i segueix endavant. Hi haurà períodes durs, però quan passin, sortirà el teu costat més fort. Quan entrenes dur vols deixar-ho, però quan acabes només desitges tornar a entrenar.

Per Consejosfitness.com