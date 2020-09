Si teniu els fars correctament alineats veureu el camí amb tota la capacitat dels vostres llums i evitareu provocar accidents ja que no cegareu el conductor del carril contrari. Per alinear els fars del cotxe heu de seguir aquests passos:

• Ubiqueu el vehicle en una zona plana davant d’una paret que sigui perpendicular al terra.

• Des d’una distància molt curta del mur (menys de 30 cm), enceneu els llums llargs o de carretera i marqueu a la paret el punt de major il·luminació de cada far. Feu el mateix amb els llums curts o d’encreuament diferenciant cada marca.

• Allunyeu el vehicle uns 6 metres de la paret en línia recta i enceneu novament els llums curts. El punt de major il·luminació hauria de baixar un 10% i estar en una mateixa línia amb la marca anterior.

• Si algun far no compleix la condició anterior heu d’alinear-lo. Per això cada far té dos cargols de regulació, un el mou de dalt cap a baix i l’altre de dreta a esquerra. Moveu els cargols fins que el punt de major il·luminació estigui 5 cm en línia recta sota de la primera marca.

• Ara enceneu els llums llargs i verifiqueu que estiguin entre 4 i 5 cm per sota de les marques de llum alt que es va fer al principi.

• Si els llums llargs i curts estan en fars independents, alineeu els fars amb els cargols de regulació de cadascun.

Font: comohacerpara.com

Per Tot Sant Cugat