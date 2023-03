Colpidores imatges d’un pingüí demanant ajut a unes persones

Vídeo: El Dodo al YouTube

Hi ha situacions realment colpidores protagonitzades per animals. Sovint hem vist com diferents espècies són víctimes de la degradació de la natura, dels seus hàbitats naturals. En la majoria de casos, és la mà de l’ésser humà, la culpable que es trobin en perill.

El canvi climàtic, l’escalfament global, la reducció d’aqüífers… La fauna i flora del planeta se’n ressent. Trobem molts casos d’animals desorientats, afectats per temperatures anormals, pel desglaç, per la dificultat de trobar aliments, pels danys de la contaminació.

El medi marí és un dels casos preocupants. El vídeo que proposem per a aquesta setmana té com a protagonista un pingüí que ha de demanar ajuda a una parella de joves que navegaven amb el seu caiac. Estava fatigat, dèbil i tenia molt fred. Pujar a la petita embarcació era la seva salvació. Havia d’estar molt apurat per a posar la seva vida en mans dels humans. Afortunadament encara hi ha bona gent i, aquest cas, acabava amb un final feliç. No et perdis el vídeo!





