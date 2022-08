Coll de Nargó celebrarà la 33a Baixada dels Raiers pendent del reconeixement de la UNESCO

Coll de Nargó reviurà aquest dissabte dia 13 d’agost, un any més, l’antic ofici del trasllat de fusta pel riu, amb la 33a Baixada dels Raiers. L’edició d’enguany serà especial per diferents motius. En primer lloc, perquè com en moltes altres activitats es recupera plenament la normalitat després de la pandèmia.

També perquè a curt termini s’espera saber si la tradició és reconeguda per la UNESCO a nivell internacional com a Patrimoni de la Humanitat. I finalment, perquè probablement serà l’últim any que se celebra en les dates fins ara habituals, a mitjan agost.

L’Associació de Raiers de la Ribera del Segre ha avançat aquests dies la intenció de traslladar l’esdeveniment a la primavera, concretament a la Setmana Santa. L’objectiu principal és disposar de més cabal, tenint en compte que en aquestes tres dècades s’han trobat en més d’una ocasió amb problemes de volum d’aigua en ple estiu.

Una tendència que, lluny de remetre, temen que pot anar a més en aquesta època de l’any, a causa del canvi climàtic. A més a més, confien que les noves dates poden ser més atractives per a molts veïns i visitants. De fet, per a aquesta darrera edició d’estiu ja han previst un recorregut limitat, de menys d’un quilòmetre, a causa de la situació de sequera.

Tot i que el gruix d’actes és aquest cap de setmana, l’activitat de la Baixada abasta tota la setmana. Des de dilluns i fins aquest divendres, a la plaça de l’Ajuntament es fa la preparació i construcció dels rais, que és oberta a la participació de tothom. I prèviament, dissabte passat es va fer la recollida de redortes.

La jornada principal, aquest dissabte, començarà a les 8 del matí amb un esmorzar de germanor al Bar la Societat. A les 10 del matí es farà l’enraiada als Clops de Fígols, des d’on s’iniciarà la Baixada, que tindrà lloc a les 12 del migdia. Més tard (14.00 h), se celebrarà un dinar popular a la plaça de l’Ajuntament, amb opció de dinar per a emportar. L’espai comptarà amb un envelat per a resguardar els comensals. La festa es completarà amb l’Ofrena a la Dona del Raier, a les 4 de la tarda.