L’IPC continua desbocat a Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran i arriba al 12,4% interanual

L’Índex de Preus al Consum continua desbocat a les contrades de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran. Aquest mes de juliol l’IPC ha pujat un altre 0,9%, cosa que ja situa l’evolució interanual -dels darrers dotze mesos- en el 12,4%. És a dir, una mitjana de més d’un punt cada mes. És el percentatge més alt de tota la sèrie històrica, que es remunta al gener del 1994, i supera la dada del juny, que ja havia batut rècords amb un 11,5%.

Els preus que més han pujat al juliol són la roba i el calçat, que s’han enfilat un 6,4%, molt per damunt dels mesos anteriors, i que ara tenen una evolució interanual del 8,8%. Els segueixen l’habitatge i els subministraments (llum, gas, carburants i aigua), que pugen un altre 3,8% i ja s’han incrementa fins a un 31,6% en dotze mesos. I la sanitat ha pujat un 4,4% en un sol mes, el doble que al juny.

També han registrat increments més suaus, durant el juliol, l’alimentació i begudes no alcohòliques (1,1%, malgrat que en dotze mesos ja han pujat un 13,6%); restaurants i hotels (que estan al 7,3% interanual) i oci i cultura (2,8% de juliol a juliol). Finalment, aquest darrer mes els preus pràcticament no s’han mogut en altres béns i serveis (+0,2%); mobles i articles per a la llar (+0,1%) i ensenyament, un dels pocs sectors que ha mantingut els preus. (Es manté respecte al juny).

El sector de transports ha baixat els preus un 3,3%, tot i que acumulen un increment del 15,6%. L’alcohol i el tabac també han baixat (-0,4%), cosa que deixa el seu internaual en el 4,3%.