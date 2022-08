El Cerdanya Film Festival guanya en assistència amb una ubicació més cèntrica i més qualitat artística

La 13 edició del Cerdanya Film Festival (CFF) ha doblat el nombre d’assistents en la primera setmana del certamen, que va arrencar el dia 1 d’agost i que s’allargarà fins aquest diumenge, dia 14. L’organització atribueix aquest salt quantitatiu a la nova seu principal al centre de Puigcerdà, l’ambiciós programa professional -d’abast transfronterer i centrat en la producció internacional- i la qualitat artística de les propostes audiovisuals que s’hi projecten. Han augmentat tant el públic com els representants de les pel·lícules seleccionades.

En aquesta edició, el Cerdanya Film Festival ha programat 37 passis amb 115 creacions audiovisuals, que es presenten principalment al Teatre Casino Ceretà de Puigcerdà, tot coincidint amb la recent compra d’aquest emblemàtic equipament cultural per part de l’Ajuntament puigcerdanès.

La segona setmana del CFF ha arrencat amb el 4t Laboratori de Creació Audiovisual, una incubadora de projectes i espai d’experimentació artística de les diferents disciplines de l’audiovisual, amb seu a Cortariu, al municipi de Bellver. Enguany compta amb el suport del Parc Natural del Cadí-Moixeró i del programa ‘Acció>Cinema’ de l’Agència per a la Cooperació i el Desenvolupament de la Generalitat. Durant els set dies que dura el LAB, s’han impartit formacions sobre guió, llenguatge audiovisual, disseny i captura de so, interpretació i formats transmèdia.

El festival encara la recta final amb bones expectatives i amb un 80% de les entrades reservades pel cap de setmana final, des de la sessió d’aquest mateix divendres (encapçalada per ‘Alcarràs’, de Carla Simón) i fins a la cloenda que tindrà lloc dissabte al vespre. Aquesta vetllada començarà amb la projecció de la pel·lícula ‘El Fred que crema’, dirigida per Santi Trullenque i rodada a Andorra, que serà presentada per una nombrosa delegació del seu equip tècnic i artístic.

També es projectarà el curtmetratge ‘El Rellotge’, dirigit pel cineasta cerdà Francesc Palau Biel. Posteriorment, tindrà lloc la lectura del palmarès oficial i el lliurament de premis. Serà un acte teatralitzat, dirigit per l’escenògraf local Xavier Piguillem, director artístic de muntatges com el Retaule de Sant Ermengol. I comptarà amb la presència dels guanyadors i un còctel amb Jazz al Pati del Museu Cerdà.

El Cerdanya Film Festival és actualment soci de Catalunya Film Festivals, Federació Pantalla i Costa Brava-Girona Festivals. El certamen també col·labora amb l’Acadèmia estatal de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques i té el segell de bones pràctiques de l’Associació de la Indústria del Curtmetratge d’Espanya (AIC).

L’esdeveniment té el suport i finançament del Departament de Cultura-Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), el Departament d’Exteriors-Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament, el Ministeri de Cultura-Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Diputació de Girona, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i l’Ajuntament de Puigcerdà.