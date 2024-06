Comença l’estiu a Vallter amb propostes de senderisme, trail running i ciclisme per a tots els públics

Activitats a la natura a Vallter (Toni Grases)

Vallter encetarà la temporada d’estiu 2024 aquest mateix dissabte, 29 de juny, i l’allargarà fins al diumenge 1 de setembre. L’estació de muntanya més mediterrània del Pirineu català es troba en un entorn únic, amb paisatges d’una bellesa absoluta al circ d’origen glacial de Morens-Ull de Ter i a 2.000 metres d’altitud, dins del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

Durant els mesos de més calor, l’estació propera a Camprodon oferirà tot tipus d’activitats i aventures per a viure una experiència única al bell mig de la natura.





Esport i natura a Vallter

Aquest estiu 2024 arriba carregat de propostes a l’aire lliure dissenyades per a tots els públics. Entre les principals activitats, destaca especialment el passeig amb el Telecadira Panoràmic del Ter, que acosta els visitants fins als 2.535 metres d’alçada i permet visitar el naixement del riu Ter. Per a arrodonir l’experiència, i com a novetat d’aquesta temporada, la compra del bitllet del Telecadira inclourà la Llegenda del Ter. D’aquesta manera, durant l’ascensió amb el giny mecànic, d’uns 20 minuts de durada, es podrà contemplar el paisatge alpí, i veure tota fauna autòctona de la zona, com isards, marmotes o el trencalòs, entre d’altres.

Per als més aventurers, Vallter activa aquesta temporada la Ruta del Ter, que es pot fer a peu o en BTT. Es tracta d’un itinerari que compta amb un carnet propi i el primer segell es posa a l’estació del Ripollès, que n’esdevé punt de partida. A més, les persones visitants podran descobrir l’entorn i la gran varietat de flora i fauna de l’alta muntanya a través dels circuits de trail running, ja que Vallter comparteix els traçats tècnics i exigents de la cursa La Marrana Skyrace, que se celebrarà el proper 8 de setembre.

Alhora existeixen altres itineraris, ja sigui baixant pels senders cap a la part inferior de l’estació o dirigint-se cap als cims que encerclen Vallter, com el Pic de Bastiments (2.881 m), el Gra de Fajol (2.714 m), el Pic de la Dona (2.702) o la mítica ruta Vallter-Núria. Una altra proposta destacada és la nova Ruta de les Marmotes, que portarà a les persones visitants pels punts més destacats de l’estació, com el naixement del riu Ter, les ruïnes de l’antic refugi el mirador de Puig dels Lladres.

El ciclisme de carretera és un dels grans atractius de Vallter. Compta amb un port de muntanya de categoria especial, 12 quilòmetres i prop de 1.000 metres de desnivell, considerat el sostre ciclista de Catalunya que uneix el poble de Setcases amb l’estació de muntanya. A més, durant l’estiu es pot participar en el repte ‘Cronoescalada a Vallter, el sostre de Catalunya’ dinamitzat a través del club d’FGC Turisme a Strava i guanyar diferents premis. A part, per a totes aquelles persones que pugin en bicicleta a Vallter i es facin una foto al Photocall ciclista obtindran un bidó de regal.

A més, coincidint amb l’inici de la temporada a Vallter, la marxa cicloturista Gran Fondo Pirineus visitarà l’estació el diumenge 30 de juny. Un complement perfecte per a donar la benvinguda a l’estiu, amb un ambient ciclista immillorable. A més, la pujada fins a Vallter tindrà com a recompensa uns bidons ciclistes del Port de Muntanya de Vallter.





Activitats en clau familiar

Però l’oferta no s’acaba aquí, ja que Vallter també compta amb un ampli ventall de propostes familiars. Una de les novetats més destacades de l’estiu 2024 és l’activació del Club Fajol, una nova iniciativa en què la mainada podrà estimular la creativitat, fomentar l’estima i el respecte per la natura i conèixer el medi ambient de l’alta muntanya. Unes fites que assoliran a través del descobriment del riu Ter, la pujada amb el Telecadira Panoràmic, la ruta de les Marmotes, els circuits d’orientació o la gimcana del Fajol, amb la qual els infants podran aconseguir el carnet del Club Fajol i un clauer de l’esquirol Fajol com a regal.

Amb l’activitat dels Circuits d’orientació les persones participants aprenen i es relacionen amb el medi, la cultura i el patrimoni de la vall, tot fent exercici físic. Es podran fer fins a tres tres circuits: Circuit Morens, Circuit Marmotes i Circuit Bastiments. Es tracta d’una activitat adreçada a tothom: famílies, esportistes, orientadors, senderistes…

Les famílies que es desplacin fins a Vallter podran gaudir de propostes saludables al bell mig de la natura. Per una banda tindran al seu abast rutes de senderisme familiar per a recórrer paisatges únics i excepcionals del Pirineu català i, per l’altra, podran gaudir de les sortides guiades gratuïtes de Descoberta del Ter amb un guia especialitzat on s’exploraran temes com la fauna i la flora singular de l’espai natural, la geologia, els inicis de l’excursionisme català, el riu Ter, la importància de les mulleres, així com altres aspectes d’interès de la zona. Aquestes sortides es duran a terme tots els dissabtes del mes d’agost.

Vallter, a més, és porta d’entrada al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser amb una extensió de 14.750 hectàrees, repartides entre els municipis de Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Pardines, Vilallonga de Ter, Setcases i Molló, tots situats al Ripollès. Al llarg de l’estiu es realitzaran accions conjuntes amb el Parc Natural per a millorar l’experiència dels visitants, posant en valor el paisatge flora i fauna de la zona.

Pel que fa als serveis de restauració, aquesta temporada d’estiu estaran oberts al públic el Bar Cafeteria La Portella, ubicat a peu de pistes, i el Foodtruck Vallter, que es troba a la zona del Telecadira i és ideal perquè senderistes, trail runners i ciclistes hi carreguin les piles. Pel que fa a Les Marmotes, una de les cafeteries situades a més altitud de Catalunya, romandrà tancada per obres.