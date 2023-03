Ciutat de Valls estrena minideixalleria i projecta un nou parc infantil amb accés des del carrer Gil Torres

La nova minideixalleria al carrer Ciutat de Valls, a Andorra la Vella (AndorraCapital)

El carrer Ciutat de Valls, a Andorra la Vella, compta des d’avui dijous amb una nova minideixalleria, situada al número 48, en un espai habilitat pel Comú ben a prop de la sortida de l’ascensor que des de l’estiu passat uneix el carrer Ciutat de Valls -a la confluència amb el carrer Bonavista- i l’avinguda Príncep Benlloch.

Es tracta de la 9a minideixalleria comunal que s’instal·la a la parròquia. El desplegament d’aquest tipus d’instal·lacions per part del Comú d’Andorra la Vella s’ha intensificat durant aquest mandat i té per objectiu facilitar el reciclatge per als ciutadans i augmentar la separació de residus de totes les fraccions d’acord amb el que estableix el Pla Nacional de Residus (PNR).

En els darrers dos anys i mig, la parròquia ha incorporat 7 noves minideixalleries repartides de manera estratègica per a afavorir la separació de residus (a la tradicional de l’aparcament del Parc Central, s’hi va sumar una segona a l’aparcament Valira el 2019; i tota la resta s’han posat en marxa a partir de mitjan 2020).

S’hi poden dipositar bateries, petits electrodomèstics, tòners, pintures aerosols, olis vegetals, petits mobles, pneumàtics, piles, bombetes i fluorescents, CD’s i radiografies. La instal·lació, està oberta al públic cada dia entre les 8 i les 20 hores. L’equipament disposa, a més, d’espais de reciclatge de vidre, paper i cartró i envasos amb la intenció de concentrar els grans espais de recollida de la brossa en un mateix punt.

La minideixalleria de Ciutat de Valls se suma, doncs, a les 8 ja existents situades als aparcaments del Parc Central, del Valira, Meritxell, de la Vinyeta, de l’aparcament d’autobusos Centre Ciutat i al carrer Terra Vella. Les minideixalleries de Santa Coloma estan ubicades a l’aparcament del Cedre i a l’aparcament Malreu.





Més equipaments per al barri

La minideixalleria no és l’únic equipament que estrenarà el barri en els pròxims mesos. El Comú d’Andorra la Vella adequarà un parc infantil de 900 metres quadrats al carrer Solà del Jan, al qual també s’hi podrà accedir des del carrer Gil Torres, per a donar servei, d’aquesta manera, a tot el sector residencial. El nou parc s’habilitarà en un extrem de l’aparcament Bonavista, que s’enquitranarà, es pintarà i es reorganitzarà per a garantir que hi puguin seguir estacionant una vuitantena de vehicles.

En els mesos vinents, a més, els ciutadans del carrer Ciutat de Valls i entorns tindran al seu abast un nou Centre d’Atenció Primària, que es construirà en uns espais de l’antiga escola espanyola. És una millora significativa per a un barri que concentra un volum important de població, especialment de gent gran, i en el qual s’ha treballat els darrers temps per a incorporar millores com l’ampliació de les freqüències del bus comunal i la incorporació d’un ascensor que connecta l’avinguda Príncep Benlloch i el carrer Ciutat de Valls.