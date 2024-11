Títol: Citadel: Diana

Durada: 60 minuts

Gènere: Acció, drama, espionatge, suspens

Creació: Alessandro Fabbri

Intèrprets: Matilda de Angelis, Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi

Temporades: 1 Capítols: 6

Plataforma: Amazon Prime Video España

Milà, 2030: Vuit anys després de la destrucció de l’agència d’espionatge independent Citadel pel poderós sindicat Manticore, l’agent encoberta Diana Cavalieri segueix atrapada després de les línies enemigues, treballant com a talp per a Manticore. En entreveure una oportunitat per a escapar i desaparèixer per sempre, Diana es veu obligada a confiar en un aliat inesperat: Edo Zan.

En un entorn de traïcions i lluites pel poder dins de Manticore, Diana i Edo han d’unir forces, malgrat les diferències, per a assolir els seus objectius personals. Mentre ella busca la seva llibertat, Edo navega les intrigues familiars en el seu intent de consolidar la seva posició a l’organització, duent a tots dos a enfrontar-se a desafiaments perillosos i decisions morals complexes.





Per Sensacine