Jocs en català: “Ratolí Pérez”

Capsa del joc infantil Ratolí Pérez

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem també és un llibre. Aquest és: “Ratolí Pérez”.

Tenim al davant un llibre joc del gènere infantil, el qual inclou personatges encunyats per a moure’ls per un escenari ple de detalls, una bosseta, tots els consells que han de seguir els nens quan els cau una dent i, sobretot, un rètol per a guiar el ratolí Pérez. Recomanat per a infants de 6 a 8 anys. El fabricant del joc és Lupita Books.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística