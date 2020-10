Cinquè episodi de nevades al Pirineu des del final de l’estiu

El Pirineu català viu des d’aquest dimecres, 14 d’octubre, el que ja és el cinquè episodi de nevades de la temporada 2020-2021, des que a final d’agost ja hi va haver les primeres precipitacions sòlides, concentrades en aquell moment a la part més oriental.

En aquesta ocasió, el temporal ha afectat especialment l’entorn del Cadí, que aquesta tarda es podia tornar a veure ben blanc. De fet, a l’estació d’esquí de La Molina ha nevat per sota del peu de pista (1.700 metres) tal com reflecteixen les imatges que han difós des del complex cerdà. El mateix ha passat a Tuixent-la Vansa i a Port del Comte.

El Pirineu està vivint una situació poc habitual de nevades a l’inici de la tardor meteorològica, sobretot per la seva continuïtat i pel seu gruix. Les primeres van ser el 28 i 29 d’agost, en el marc del fort temporal de pluja que va afectar comarques com la Cerdanya o el Ripollès i que ja va cobrir cims com la Tosa d’Alp i el Puigmal. Més endavant, ha tornat a nevar els darrers tres caps de setmana; és a dir, des de final de setembre. Aquest cap de setmana passat el mantell blanc va arribar especialment al Principat d’Andorra, el nord de la Cerdanya, el Pallars Sobirà i l’Aran.