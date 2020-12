Cinemes Guiu reobre amb la pel·lícula ‘Sentimental’

Cinemes Guiu torna a obrir portes. Des d’aquest divendres, la sala urgellenca recupera la seva activitat habitual, adaptada a totes les mesures de prevenció del coronavirus i als actuals requisits del pla de reobertura pel que fa a cabuda d’espectadors i mesures d’higiene.

Al llarg d’aquests dies, la sala 1 de Cinemes Guiu ofereix una de les principals estrenes d’aquesta tardor: ‘Sentimental‘, del director català Cesc Gay. A més a més, es tracta d’un film amb participació urgellenca, atès que el director de fotografia és Andreu Rebés. El repartiment d’aquesta comèdia l’encapçalen Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta i Alberto San Juan. Aquest divendres hi ha una primera projecció a les 8 del vespre, dissabte i diumenge n’hi haurà tant a la tarda com al vespre, i dilluns i dimarts es pot veure a les 7 de la tarda.

A la sala 1 també es projecta, entre dissabte i dimarts, la pel·licula d’animació ‘Trolls 2. Gira Mundial’, produïda per DreamWorks. I a la sala 2, fins dilluns, es pot veure ‘Emma’, protagonitzada per Anna Taylor-Joy. Cinemes Guiu manté els dilluns com a dia de l’espectador.