El cribratge poblacional de la Seu d’Urgell detecta cinc positius en un total de 895 tests

El cribratge poblacional que s’ha dut a terme entre dimarts i dijous a la Seu d’Urgell ha permès detectar 5 nous positius de coronavirus, d’un total de 895 tests. Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Fundació Sant Hospital han agraït la participació dels veïns i veïnes, que ha estat novament molt nombrosa tal com ho demostra el fet que s’ha pogut revisar l’estat del 8,6% de la població major de 16 anys de la ciutat. A això s’hi afegeix la bona notícia que s’hi ha detectat “molta poca positivitat” (només un 0,56%) i, per tant, poca incidència del coronavirus.

El primer dia es van fer 291 tests i tots ells van donar negatiu. Dimecres la xifra es va elevar fins a 303 proves i va ser el dia que es van localitzar més positius, 4 en total. Finalment, dijous es van fer 301 tests i només un va donar positiu. Tanmateix, l’Ajuntament ha demanat a la població seguir en aquesta línia i “mantenir la responsabilitat”.

Pel que fa a Oliana, on també s’hi ha fet un cribratge fins aquest divendres, l’Ajuntament olianès ha informat que s’hi ha fet 736 tests i que només un ha donat positiu, en una de les proves fetes dijous. Per tant, com a la Seu, també s’ha constatat una baixa incidència del virus, en una mostra que en aquest cas ha estat encara més representativa, perquè ha abastat prop de la meitat dels habitants de la vila. El consistori ha agraït la col·laboració del Centre d’Atenció Primària local.

Detectats 19 positius a Tremp

A Tremp, on s’ha fet el cribratge més extens (al llarg de 5 dies) arran de l’aparició del brot a la residència de gent gran, el procediment s’ha tancat amb un total de 2.191 tests, cosa que representa, com a Oliana, gairebé la meitat de la seva població. Aquestes proves han permès detectar 19 positius.

L’Ajuntament trempolí ha agraït l’elevada participació i ha demanat seguir amb les mesures de prevenció i la reducció de l’activitat social, per aturar l’expansió del virus a la vila.

Una setantena de casos actius a la Seu

Mentrestant, quant a l’evolució del coronavirus i segons dades d’aquest divendres, a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu segueix baixant el nombre de casos actius de COVID-19 i ara són 72, dels quals 10 romanen ingressats al Sant Hospital i els 62 restants estan aïllats a domicili. També baixen els contactes directes confinats, que són 167.

També amb dades d’aquest divendres, el risc de rebrot a la Seu està a 211; i a l’Alt Urgell, a 226. I la velocitat de reproducció del virus està respectivament a 0,61 i a 0,72, força per sota del límit recomanat d’1. D’altra banda, actualment a la comarca només hi ha un grup escolar confinat i el percentatge de positius a les noves proves és de poc més del 5%, lluny del 10% de setmanes anteriors.

A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està a 410 i la Rho7 acaba de superar el límit recomanat (està a 1,03); i al conjunt de Catalunya, ambdós valors estan a 212 i a 0,95, tot i que segueixen baixant els ingressats als hospitals, tant a planta (1.524) com a les UCI (418).