Cinema a la fresca a l’estiu

Un grup de persones gaudint de cinema a la fresca (Getty images)

Muntar un cinema a l’aire lliure, a casa, pot ser una idea fantàstica per a gaudir de projeccions de pel·lícules i passar estones agradables amb la família i els amics. Encara queden uns dies d’estiu i, fins i tot, els primers dies de tardor també són ben agradables quant a temperatura. Aquí tens els passos necessaris que hauràs de fer per a aconseguir-ho:

1. Espai adequat: Escull una àrea espaiosa a l’exterior de casa teva, com el pati o el jardí, on tinguis prou espai per a la pantalla i perquè els espectadors puguin seure còmodament.

2. Pantalla: Pots utilitzar una gran tela blanca, una làmina especial per a projecció o, fins i tot, una paret blanca si té la superfície adequada. Assegura’t que la pantalla estigui ben estirada per a obtenir una imatge nítida.

3. Projector: Necessitaràs un projector de vídeo amb prou lluminositat i resolució per a l’ús a l’aire lliure. Existeixen diversos models disponibles al mercat, amb diferents preus i qualitats.

4. Sistema de so: Fes servir uns bons altaveus o connecta el projector a un sistema d’àudio extern per a millorar l’experiència de so. Pots optar per altaveus portàtils o, fins i tot, connectar-los als teus altaveus d’exterior si en tens.

5. Seients còmodes: Proporciona coixins, cadires plegables o cadires de platja perquè pugueu estar còmodes durant la projecció.

6. Il·luminació ambiental: Crea un ambient agradable amb algunes llums suaus o espelmes al voltant de l’àrea de projecció. Això ajudarà a crear una experiència més acollidora i confortable.

7. Refrescs i aperitius: El pica-pica no pot faltar mai per a gaudir d’una sessió de cinema a l’aire lliure. Prepara refrescs, crispetes, fruita tallada o altres aperitius.

8. Repel·lent d’insectes: A l’estiu sempre és recomanable tenir a mà repel·lent perquè tots puguin gaudir sense distraccions.

9. Comprovacions tècniques: Assegura’t que tot el teu equip funcioni correctament abans de la projecció. Prova el projector, els altaveus i verifica que tot estigui en bon estat.

10. Selecció de pel·lícules: Decideix què vols projectar o bé crea una llista de pel·lícules perquè els assistents puguin triar quina veure.

11. Obtenir els permisos necessaris: Si és en l’àmbit particular per a gaudir-ho en família, no et caldran permisos, però sí, si la projecció s’amplia, per exemple, a una comunitat. En aquest últim cas, assegura’t, abans de continuar endavant, de conèixer i complir amb tots els requisits legals i obtenir els permisos necessaris per a organitzar aquest esdeveniment. Això pot incloure permisos municipals i de seguretat.

12. Prepareu-vos per a imprevistos: Tingueu un pla de reserva en cas de canvis climàtics inesperats o altres imprevistos. Una carpa o un lloc alternatiu cobert podria ser una bona opció