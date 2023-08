Sisena plaça per a Vinyes – Mercader al Ral·li de Ferrol

Joan Vinyes i Jordi Mercader a l’interior del seu vehicle (FotoEsport)

Joan Vinyes – Jordi Mercader (Hyundai i20 Rally2 – Team Rallycar) van aconseguir finalitzar en la sisena posició de la classificació absoluta el 54 Ral·li de Ferrol, malgrat tots els inconvenients que van haver de superar (toc inclòs a l’inici del shakedown). Així doncs, els pilots del Team Rallycar no van tenir un debut plàcid al volant del Rally2 de Hyundai en una competició sobre asfalt, encara que superada la incidència de la primera secció van tenir l’opció de gaudir al volant de la mecànica esmentada.

Després de situar la seva mecànica al parc tancat de l’Avinguda d’Esteiro, el pilot andorrà feia la següent valoració de la seva participació en la prova de l’Escuderia Automobilística Ferrol: “Estic satisfet de l’experiència que hem viscut a Ferrol. Era el nostre primer ral·li sobre asfalt amb el Hyundai Rally2 i a priori sabíem que no tindríem un rival directe per a establir referències. Això no era un problema, el nostre objectiu era fer quilòmetres en pistes asfaltades per a conèixer les reaccions del Hyundai. Vam tenir un inici molt negatiu, un toc en el shake ens va obligar a variar el pla de treball, però a mesura que va avançar el ral·li i gràcies als tècnics del Team Rallycar vam poder retrobar el nostre objectiu inicial”.





El ral·li es va complicar de manera inesperada tot just començar

Com comentava Joan Vinyes, en l’inici de la primera passada per l’especial del shakedown no va poder evitar una lleugera sortida de carretera que va danyar la part frontal dreta del vehicle. Per a prevenir mals majors, no van seguir en l’especial i van esperar a ser traslladats a l’assistència.

Vinyes comentava com es va produir l’incident: “Va ser just a l’inici, no anàvem a gran velocitat, amb la roda posterior vam passar per una zona humida, el cotxe es va girar i allí ens vam quedar. La primera impressió va ser que els desperfectes no eren de gravetat en l’àmbit mecànic, en l’assistència de Rallycar van confirmar aquesta impressió. Amb tot, van treballar de pressa i bé en l’aspecte exterior del Hyundai i vam poder sortir al ral·li sense problemes”.

Vinyes-Mercader van prendre la sortida amb normalitat, però molt aviat es van adonar que la mala sort encara no s’havia acabat en aquest inici del Rally Ferrol. Al llarg de les dues especials de la primera secció de l’etapa inicial: San Sadurniño – As Somozas (19,88 km) i As Somozas – As Somozas (10,61 km), a simple vista s’observava que, el cotxe no estava al 100%.

“Vam fer aquesta primera passada per les especials d’As Somozas sense turbo. Es va deixar anar un tub i ens vam quedar sense la potència habitual en la nostra mecànica”, eren les paraules de Vinyes sobre el succeït en aquesta primera secció del ral·li.

Els tècnics de Rallycar van arreglar el problema i Vinyes-Mercader van poder completar la recta final d’aquesta primera etapa sense més inconvenients i marcant els cronos que en principi havien previst.

La segona etapa va seguir la mateixa línia positiva i van poder finalitzar el seu primer ral·li, sobre asfalt, al volant del Hyundai Rally 2 centrats a conèixer les reaccions d’una mecànica fins a enguany desconeguda.

“Deixo Ferrol satisfet pel treball fet i agraït al Team Rallycar per la possibilitat que ens ha donat de poder pilotar una mecànica del potencial del Hyundai Ral·li 2 en especials asfaltades. Sens dubte ha estat molt positiu i els “contratemps” que hem tingut, és evident, que formen part del nostre esport”. Era l’opinió d’un Vinyes optimista en el moment d’abandonar la localitat gallega.

El pròxim compromís de Joan Vinyes serà els dies 8, 9 i 10 de setembre i també serà sobre asfalt, encara que en aquesta ocasió serà en un circuit permanent (Zolder -Bèlgica) i al volant d’un Porsche 911 Cup. Serà el round 5 de la Porsche Carrera Cup Benelux 2023.