Units per Ordino proposa una gestió dels boscos eficient

Josep Maria Font, número 8 d’Units per Ordino (candidatura)

Des de la candidatura liderada per Enric Dolsa, Units per Ordino, en el marc de la campanya de les eleccions comunals del 17 de desembre, es té molt clar que una de les principals accions relacionades amb l’entorn és la gestió forestal i l’aprofitament dels recursos naturals sense malmetre el seu equilibri. Destinar esforços a netejar el bosc i, com a conseqüència, a reaprofitar també la llenya són accions que Units per Ordino durà a terme sota criteris d’eficiència. Així ho ha explicat aquest matí de dilluns el número 8 de la llista, Josep Maria Font.

Font ha recordat i destacat que el 40% del terreny de la parròquia d’Ordino és bosc. Per aquest motiu la proposta d’Units per Ordino, advoca per treballar en la preservació d’aquest patrimoni perquè les noves generacions continuïn tenint el que hi ha avui dia.

Tenir cura del bosc és important, ja que tal com ha detallat Font, “l’escalfament global fa que en un estiu calorós, qualsevol guspira pot fer cremar el bosc. En canvi, si està net, és molt més fàcil l’accés per als Bombers si es dona el cas que hagin d’apagar el foc”. A més, ha destacat que “calen esforços més grans dels que es fan actualment”, mostrant el mal estat del sotabosc i explicant que el bestiar pot ajudar a fer una bona tasca de manteniment del bosc, però “s’ha de cuidar més perquè les ovelles hi tinguin accés, cosa que ara no és possible perquè està tot ple d’arbres morts i pinassa”.

Font, va voler detallar que “les generacions passades ens deixaven els boscos nets i ben desbrossats. Actualment, ja no és així en molts casos, com a Ordino, i trobar un bosc net i cuidat no resulta habitual. Nosaltres hem de deixar els boscos nets i endreçats per a les futures generacions”. La solució exigeix desbrossar i que la ramaderia tingui accés als boscos”.