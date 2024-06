Cicle olímpic: La FAN convoca quatre nedadors per a Belgrad i, Pelegrina, opta per a competir al Campionat d’Espanya

El nedador andorrà, Patrick Pelegrina (FAN)

Vint dies per a arribar al final de la incertesa que envolta les places d’universalitat de la World Aquatics. Vint dies per a saber si la natació andorrana tornarà a participar en uns Jocs Olímpics després de vuit anys de sequera, que podrien arribar fins a dotze, si també es perd el cicle olímpic 2020-2024. El període oficial per a acceptar o rebutjar les invitacions finalitzarà el dia 24 de juny, un dia després de l’última jornada de competició marcada en el calendari aquàtic de proves certificades a tot el món.

A banda d’això, en el trepidant tram final del calendari de classificació de la natació d’aquest cicle olímpic, cinc nedadors andorrans esgotaran les seves opcions esportives en dos campionats a Sèrbia i Espanya.

El dia 23 de juny finalitzarà el ‘37è Campionat d’Europa de Natació’, que s’iniciarà el 10 de juny a Belgrad. Per la seva banda, el 111è “Campionat d’Espanya Absolut -Open Trials París 2024, Astralpool”, disputarà l’última jornada el 22 juny (dos dies abans de la data límit marcada per World Aquatics per a tancar el procés). El trial espanyol comença el dia 18 a les piscines de Son Hugo, a Palma.





Els nedadors

Patrick Pelegrina (1r / 762 punts AQUA) que, a dia 4 de juny, lidera la classificació FAN de nedadors, ha optat per competir en el Campionat d’Espanya, després de consensuar-lo amb la seva entrenadora, Consol Issac (CE Mediterrani) i apreciar que al ‘trial espanyol’ l’andorrà tindria més oportunitats de nedar al matí (sèries preliminars) i a la tarda (finals) i, per tant, més possibilitats d’apropar-se als objectius.

Amb una assistència prevista de 1.200 nedadors i nedadores, Palma serà el campionat que determinarà els darrers bitllets disponibles per als atletes espanyols que aspiren a participar en els Jocs Olímpics de París 2024.

Pel que fa al Campionat d’Europa, per quarta vegada, la natació del país estarà representada per 4 o més nedadors en una competició internacional des que Alfonso Maltrana està al capdavant de la direcció tècnica de la federació (Abu Dhabi, Orà i Malta).





Kevin Teixeira (4t / 710 punts AQUA), arriba a la convocatòria en un estat de forma immillorable. El cap de setmana de l’1 i 2 de juny, va batre els rècords d’Andorra de 1500 m lliures i 800 m lliures en el ‘Meeting National de Printemps – Région Sud, Aix-en-Provence’ a França. La marca en la prova de 1500 m (760 punts AQUA) és la segona millor marca per rendiment de la classificació andorrana, a tan sols dos punts de Pelegrina, però com la va assolir en un campionat sense certificació oficial, no es tindrà en consideració per a accedir ala Jocs Olímpics. Teixeira, també va fer una millor marca personal a la prova de 400 m lliures.





Per la seva banda, Tomàs Lomero (3r / 724 punts AQUA), que juntament amb el seu germà Bernat Lomero (2n / 740 punts AQUA), arriben a Europa després de participar en la 2a etapa del ‘Circuit Mare Nostrum’ de la ciutat de Barcelona, on el dia 30 de maig— fa cinc dies— Bernat va batre el rècord d’Andorra de 100 m lliures, que va intentar batre durant l’Andbank Open d’Andorra de Natació.





Finalment, però no menys important, Belgrad representarà la 20a internacionalitat de Nàdia Tudó (1a / 723 punts AQUA). Tudó arriba a l’europeu, totalment recuperada de la lesió i en el punt òptim de forma física per a afrontar el final de la temporada, després de deixar enrere les molèsties que van llastrar el seu rendiment durant el Campionat del Món de Doha, celebrat el passat febrer. Nàdia va batre el rècord d’Andorra de 200 m braça a finals d’abril, per darrera vegada durant el 135è Campionat Alemany de Natació (Deutsche Meisterschaften Schwimmen 2024).