Mor als 92 anys Antoni Pantebre, impulsor de l’establiment El Tonet de la Música

Antoni Pantebre, el Tonet de la Música (Foto: Comú d’Escaldes-Engordany)

Aquest dilluns ha mort als 92 anys l’empresari andorrà Antoni Pantebre, conegut com el Tonet de la Música. Pantebre va dirigir al llarg de gairebé sis dècades un negoci de venda de discos i d’altres formats sonors que va esdevenir tot un referent del sector tant al Principat com arreu dels Pirineus.

Antoni Pantebre va començar la seva trajectòria en botigues de música quan tenia 20 anys, al 1952, tot obrint el local Paradís Musical, que estava ubicat de l’avinguda de Carlemany, a l’actual parròquia d’Escaldes-Engordany, en un temps en què predominaven els discos de pedra. Anys més tard, a la dècada de 1970, va ser quan es va fer popular pel seu sobrenom, que donà nom a la seva botiga -El Tonet de la Música- i que atreia milers d’aficionats a la música tant del Principat com de països veïns, sobretot de Catalunya, perquè hi trobaven no només millors preus sinó moltes novetats que en aquell temps eren més difícils de trobar a l’Estat espanyol, tant en vinil com en casset.

De fet, en el moment de màxima activitat als anys 80 i 90 -quan el compact disc va desplaçar el vinil- Pantebre va arribar a gestionar fins a set establiments diferents a Andorra. Tanmateix, amb el canvi de segle, la irrupció d’internet i l’augment exponencial de l’oferta de música en format digital van fer que el sector comencés a recular. El Tonet de la Música també va anar reduint l’activitat fins que al 2011 va tancar l’últim local que mantenia obert.

Més recentment, l’abril de 2022, Pantebre va rebre un homenatge de familiars i amics al Comú d’Escaldes-Engordany amb motiu del seu 90è aniversari, que va incloure l’actuació d’un quartet de corda de l’Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra. Un any abans, al 2021, havia signat un conveni amb el comú escaldenc per a cedir 600 discos, 100 DVD i 40 videocassets amb valor històric o divulgatiu, perquè passessin a formar part del patrimoni local. La missa funeral per Antoni Pantebre tindrà lloc aquest dimecres, a les 11 del matí, a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes.