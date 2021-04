Les XIV Activitats d’humanitats, en format virtual, compten amb 160 alumnes

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha inaugurat aquest dimecres al matí les XIV Activitats d’Humanitats, que enguany se celebren en format telemàtic a causa de la pandèmia de SARS-CoV-2, com ja es va fer el passat mes de març amb la Jornada de les Ciències.

La titular de la cartera d’Educació s’ha mostrat satisfeta de la consolidació de la jornada, que ha comptat amb la participació de 163 alumnes i 11 professors dels tres sistemes educatius i que té com a objectiu “intensificar i enfortir les relacions entre docents i alumnes” i d’altra banda, “treballar plegats amb un objectiu comú: observar i estudiar el món i la societat que ens envolten, aprofundir-hi i aportar-hi una reflexió crítica”. Vilarrubla ha recordat que l’any passat les activats d’humanitats van haver-se de suspendre, pel que s’ha mostrat il·lusionada de poder-les recuperar i ha agraït un cop més per la implicació dels docents i personal educatiu per adaptar-se a una nova situació canviant i complicada.

L’acte sempre inclou la participació d’un especialista en el tema escollit. El d’aquesta 14a edició és Xavier Aldekoa, periodista i escriptor que amb prop de 20 anys de professió ha cobert la informació de fins a 45 països del continent africà i ha estat reconegut amb diversos premis.

Aldekoa ha exposat en la seva conferència, titulada Vides en suspens. Refugiats i rutes migratòries africanes cap a Europa, testimonis i revolucions viscudes de primera mà a països com Somàlia, la República Democràtica del Congo, Angola, Mali, la República Centreafricana o el Sudan. També hi ha hagut temps per explicar-los les històries de persones que ha conegut i que han ajudat a avançar i lluitar per millorar la seva vida i la dels altres.

A banda de la conferència d’Aldekoa, s’han organitzat tres tallers: Els refugiats climàtics, organitzat per l’Escola Andorrana de batxillerat; Refugiats i cinema, elaborat pel Col·legi Sant Ermengol, i La figura del bàrbar en l’Imperi Romà, iniciativa del Lycée Comte de Foix.