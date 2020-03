Es constata una disminució del -13,0% en el nombre de transaccions immobiliàries l’any 2019 respecte de l’any anterior, i Canillo i Escaldes-Engordany són les parròquies en què baixen més, en termes relatius, les transaccions immobiliàries; la parròquia de Sant Julià de Lòria és l’única on s’enregistra un increment.

En relació amb el nombre de béns immobles transmesos l’any 2019, el volum ha disminuït el -18,9% respecte a l’any anterior, sobretot en el cas dels pisos, les places d’aparcament i altres construccions. Atenent el tipus d’obra, el total de béns immobles d’obra nova transmesos l’any 2019 ha disminuït el -86,2% respecte de l’any 2018. Els béns immobles transmesos d’obra nova (pisos, habitatges unifamiliars, places d’aparcament i altres construccions) han experimentat tots una disminució; de la mateixa manera, els béns immobles transmesos de segona mà baixen el -17,4%, i només els habitatges unifamiliars i els terrenys presenten increments respecte a l’any anterior.

Per parròquies, Canillo, Encamp, la Massana i Escaldes-Engordany presenten disminucions en els béns immobles transmesos respecte de l’any anterior, mentre que Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria registren increments en els béns immobles transmesos respecte de l’any 2018.

Pel que fa al valor dels béns immobles transmesos l’any 2019, ha disminuït en el -3,0% respecte de l’any anterior, i el valor dels béns que ha baixat de forma més significativa ha estat el dels edificis (-76,5%) i locals comercials (-39,3%); per contra, el valor dels béns que s’incrementa de forma més important ha estat el dels magatzems-naus (+221,2%) i habitatges unifamiliars (+40,3%). Segons el tipus d’obra, el valor dels béns immobles transmesos d’obra nova ha disminuït el -89,3%, on el valor de tots els béns immobles transmesos d’obra nova ha baixat respecte al valor dels béns transmesos l’any anterior.

El valor total dels béns immobles de segona mà també ha disminuït, el -1,4%, on el valor dels pisos, habitatges unifamiliars i edificis disminueix el -10,2% mentre que el d’altres construccions incrementa el +16,3% respecte l’any anterior.

Per parròquies, Ordino i Sant Julià de Lòria registren els augments més elevats en el valor dels béns immobles transmesos durant l’any; per contra, Andorra la Vella i Canillo reflecteixen disminucions en el valor dels béns immobles transmesos.

En referència a la superfície transmesa l’any 2019, el total s’ha incrementat el +9,7% respecte de l’exercici anterior. Els magatzems (+147,8%) i els terrenys (+47,6%) han estat els béns immobles que registren una variació més elevada de la superfície transmesa; en canvi, els pisos (-23,3%), els locals comercials (-22,4%), els edificis (-66,0%) i les altres construccions (-56,3%) veuen disminuir la superfície transmesa de forma significativa. Segons el tipus d’obra, la superfície transmesa de béns immobles d’obra nova ha disminuït el -91,7%, i tots els béns immobles d’obra nova han reduït la seva superfície transmesa respecte de l’exercici 2018. Al seu torn, la superfície transmesa dels béns immobles de segona mà s’ha incrementat en el +10,7%, i destaca la superfície d’habitatges unifamiliars (+38,7%), els terrenys (+47,6%) i magatzems (+147,8%); per contra, els edificis (-66,0%), les altres construccions (-56,2%) i els pisos (-22,8%) veuen disminuir significativament la superfície transmesa aquest any 2019. Per parròquies, destaca l’increment en la superfície transmesa d’Escaldes-Engordany (+54,9%) i per contra la disminució a Andorra la

Vella (-21,9%).

Pel que fa al preu mitjà d’habitatges i sòls transmesos al llarg de l’any 2019, el preu mitjà per metre quadrat que més incrementa respecte l’any 2018 és el de les altres construccions (+163,9%), magatzems (+29,6%), habitatges unifamiliars (+15,0%) i pisos (+10,2%), mentre que els que disminueixen són és el dels edificis (-30,7%), terrenys (-25,9%) i locals comercials (-21,7%). Pel que respecta als pisos, per parròquies el preu per metre quadrat que més incrementa és a la Massana (+23,0%), Encamp (+10,0%) i Sant Julià de Lòria (+7,6%). Per contra, la única parròquia on disminueix el preu per metre quadrat dels pisos és a Ordino (-2,7%).