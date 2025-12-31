Catalunya: Més de 2 M€ en ajuts per a protegir els conreus de les explotacions agràries afectades per l’excés de població cinegètica

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha obert, aquest dimecres, diverses línies d’ajuts per a finançar la instal·lació de mesures de protecció envers la fauna cinegètica als conreus, l’adquisició de dispositius amplificadors de llum per a la caça nocturna, l’adquisició de munició i la contractació de serveis privats per al control de les espècies cinegètiques.
Amb un pressupost que supera els dos milions d’euros, aquests ajuts tenen l’objectiu de reduir les despeses dels titulars de les explotacions agràries afectades i dels titulars de terrenys cinegètics en la inversió en mesures de protecció per a fer front a l’excés de població cinegètica.
La prioritat, la protecció dels conreus
La protecció dels conreus per prevenir que la fauna cinegètica hi accedeixi és un dels pilars fonamentals del projecte. La primera línia dels ajuts subvenciona el 80% de l’adquisició i instal·lació de mecanismes de protecció individual permanents o de tanques perimetrals de protecció de conreus, amb un màxim de 20.000 € per persona beneficiària.
La segona línia convocada subvenciona l’adquisició de dispositius electrònics amplificadors o convertidors de llum per a la caça nocturna que, instal·lats a les armes de foc, aconsegueixen augmentar l’eficàcia i la seguretat de les actuacions. Emparades sempre pel règim d’excepcionalitat, aquestes actuacions de caça han de ser autoritzades pel departament competent, ja que el seu ús està prohibit a l’Estat espanyol. La normativa vigent limita aquestes actuacions a les persones qualificades mitjançant una formació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya. Se’n subvenciona el 50% del cost, amb un màxim de 2.000 € per persona beneficiària.
La caça del conill de bosc, sobretot en regions amb sobrepoblació com la Plana de Lleida, comporta una despesa significativa en munició pel nombre elevat de captures que es duen a terme. La tercera línia d’ajuts subvenciona l’adquisició de munició de calibre 12 i cobreix el 75% del cost per a munició sense plom i un 50% per a munició amb plom, amb un màxim de 1.000 € per persona beneficiària en ambdós casos.
La quarta línia dels ajuts subvenciona la contractació de serveis per a l’execució d’accions de control poblacional per a prevenir danys de les espècies cinegètiques. Aquests serveis els ofereixen professionals i empreses especialitzades en control de fauna que disposen d’autoritzacions excepcionals de caça, i guardes rurals amb habilitació de guarda de caça, seguint la regulació de la Llei de seguretat privada. Se subvenciona el 80% de la despesa realitzada, amb un màxim de 50.000 € per persona beneficiària.
Zones incloses en els plans de control poblacional
Podran beneficiar-se dels ajuts els titulars d’explotacions agràries afectades i els titulars de terrenys cinegètics que quedin afectats per un pla de control poblacional o que hagin patit una modificació del període hàbil de vedes de l’espècie cinegètica amb motiu de danys en els últims 3 anys. També podran optar a algunes de les línies d’ajuts les organitzacions de productors, les associacions d’organitzacions de productors, les cooperatives, les SAT o les empreses mercantils participades majoritàriament per qualsevol de les anteriors que tinguin per objecte la producció agrària, el condicionament, la transformació o la comercialització, i les organitzacions professionals agràries.
Fins ara, s’han aprovat el Pla de control de la població de conills a les comarques de Lleida i el Pla de control de la població de porc senglar al massís de Rocacorba i Pla de control poblacional de fauna cinegètica per risc de transmissió de tuberculosi animal a l’Alt Pirineu.